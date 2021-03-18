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POLİTİKA

HDP'ye kapatma iddianamesinin detayları

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu belirtilerek "HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP aktif rol oynamıştır" denildi. İddianamede HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

Haber Merkezi AA
HDP
HDP

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Hazırlanan iddianamenin detayları açıklandı. İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"HDP PKK'nın siyasi uzantısıdır"

Aslında HDP ile PKK/KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır.

HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldi. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılması hukuksal zorunluluk.

"PKK'ya eleman temininde aktif rol aldı"

PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman temin etmekte HDP'nin aktif rol oynadı.

HDP kongreleri örgütün propagandasının yapıldığı, teröristlere saygı duruşunda bulunulduğu 'PKK kongreleri' şeklinde cereyan etmiştir.

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HDP, terör örgütü PKK/KCK'yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur.

Siyasi yasak istenen isimler

İddianamede siyasi yasak istenen isimler arasında Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Sezai Temelli, Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.

687 kişi için 5 yıl siyaset yasağı isteniyor.

Hazine yardımları kesilsin

İddianamede, HDP'nin ödenecek hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.

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