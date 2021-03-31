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POLİTİKA

Bahçeli'den AYM'ye HDP tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin HDP iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na usül eksikliği gerekçesiyle iade etmesine tepki gösterdi. Kararın milli vicdanda hükümsüz olduğunu söyleyen Bahçeli, "Karar, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir. HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden AYMye HDP tepkisi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesini kararlaştırdı.

İddianamede usul eksiklikleri tespit eden Genel Kurul, eksikliklerin tamamlanması için başvurunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararına MHP Genel Başkanı Bahçeli sert tepki gösterdi. Bahçeli'nin tepkisi şöyle:

"Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye’nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca hakkında temelli kapatılma talebi yapılan HDP, bu aşamada usul eksiklikler bahanesiyle zaman kazanmıştır."

Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi HDP iddianamesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti
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