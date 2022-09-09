'HDP'ye bakanlık' sözü veren Gürsel Tekin'den kendisini eleştiren İYİ Parti'ye cevap: "Suskunuz ama koyun değiliz"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları sert dille eleştirirken, CHP ise bu görüşün partiyi yansıtmadığını ifade etti. Tekin'den kendisine yapılan eleştirilere cevap geldi. Tekin, "Madem hassasiyetiniz vardı neden TBMM başkan vekili, idare amiri seçimlerinde karşı çıkmadınız?" diye sordu.

"Meclis'te oylamaya katıldınız"

Kendisine tepki gösteren İYİ Partililere HDP’li meclis başkanvekilinin de olduğu oylamayı hatırlatan Tekin, “TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce? 1 yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki ‘Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla Meclis Başkanı, Asla grup başkanı, asla idare amiri olarak sizi kabul etmiyoruz. Oy vermeyeceğiz’ deselerdi” diye konuştu.

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''Suskunuz ama koyun değiliz''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerine İYİ Parti’den gelen tepkilere de atıfta bulunan Tekin, “Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye.” ifadelerini kullandı.