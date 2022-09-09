Gündem HDPye bakanlık sözü veren Gürsel Tekinden kendisini eleştiren İYİ Partiye cevap "Suskunuz ama koyun değiliz"
POLİTİKA

'HDP'ye bakanlık' sözü veren Gürsel Tekin'den kendisini eleştiren İYİ Parti'ye cevap: "Suskunuz ama koyun değiliz"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebilir açıklamalarının yankıları sürüyor. İYİ Parti ve CHP arasında sert rüzgarlar estiren Gürsel Tekin yapılan eleştirelere cevap verdi. Yaşanan tartışmalara yenisini ekleyen Tekin, "Herkes bir şark kurnazı... Ayıptır! Milleti kandırmayın, milletin duygularıyla oynamayın" dedi.

Abone Ol Google News
Emre Ün Yeni Şafak
HDPye bakanlık sözü veren Gürsel Tekinden kendisini eleştiren İYİ Partiye cevap: Suskunuz ama koyun değiliz
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözü vermesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları sert dille eleştirirken, CHP ise bu görüşün partiyi yansıtmadığını ifade etti. Tekin'den kendisine yapılan eleştirilere cevap geldi. Tekin, "Madem hassasiyetiniz vardı neden TBMM başkan vekili, idare amiri seçimlerinde karşı çıkmadınız?" diye sordu.

"Meclis'te oylamaya katıldınız"

Kendisine tepki gösteren İYİ Partililere HDP’li meclis başkanvekilinin de olduğu oylamayı hatırlatan Tekin, “TBMM Başkanvekilliği bakanlıktan önemsiz mi sizce? 1 yıl önceki seçimlerde diyecektiniz ki ‘Hayır kardeşim bizim hassasiyetimiz var. Biz asla Meclis Başkanı, Asla grup başkanı, asla idare amiri olarak sizi kabul etmiyoruz. Oy vermeyeceğiz’ deselerdi” diye konuştu.

''Suskunuz ama koyun değiliz''

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde “Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer” sözlerine İYİ Parti’den gelen tepkilere de atıfta bulunan Tekin, “Genel başkanımızı hedef alan birçok açıklama yaptılar. İyi Parti Grup Başkanı yanıt verdi, o partiyi temsil eder. Bunların tamamını hoşgörü ile karşıladık. Evet, suskunuz ama koyun değiliz. Neden? Bu süreç sağlıklı gitsin diye.” ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
OYNAT 01:29
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'ye elbette bakanlık verilebilir
CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söyledi. Sosyal medyada büyük tepki gören açıklamaya kullanıcılar, 'ittifakta HDP yoksa, kimi memnun etmek için bakanlık veriliyor? sorusunu sordu.'

Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu
GÜNDEM
Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu
Vaki değil

'Vaki değil'

'Bor madeni ile uçan İHA' iddiasına yanıt.
Tanesi 600 lira

Tanesi 600 lira

53 yıldır bu işi yapıyor.
Yeni Şafak sansürlenen LGBT dosyası için YouTubea dava açıyor: Sadece biz değil altı bilim insanının fikirleri de sansürlendi

​Binlerce asker yüksek hazırlık seviyesine geçti

Türkiye onu konuşmuştu: Rektör ziyaret edip masa tenisi oynadı.

​Putin'e desteği gündem oldu

Çocuklar bu animasyon filmi çok sevecek.

ABD'ye F-16 tepkisi: Dünyada savaş uçaklarını satan tek yer değil.

​Hafta sonu hava nasıl olacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.