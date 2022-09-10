HDP'ye bakanlık vaadi kriz çıkaran Gürsel Tekin şimdi de Tunç Soyer'in skandal sözlerine destek verdi

İktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verebileceklerine dair sözleri altılı masada kriz çıkartan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şimdi de Osmanlı ile ilgili sarf ettiği sözler büyük tepki çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e arka çıktı.

Soyer, dün İzmir'de gerçekleştirilen şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı etkinliklerinde sarf ettiği "100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" sözleri ile Osmanlı'yı hedef almıştı.

OYNAT 00:44 CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Her kesimden tepki çeken Soyer'in hadsiz açıklamalarına arka çıkan Gürsel Tekin de Osmanlı'yı hedef aldı.

Tekin sosyal medya hesabından şunları yazdı;

"Tunç Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler."

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Tunç Soyer haklı.



100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler saltanatları dışında bir şey düşünmediler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydiler.



9 Eylül'de İzmir kurtuldu, 21 Eylül'de Damat Ferit, 17 Kasım'da Vahdettin Avrupa'ya kaçtı.



AKP niye alınıyor, neden rahatsız oluyor? — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 10, 2022