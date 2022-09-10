Uğur Işılak'tan Osmanlı'ya hakaret eden Tunç Soyer'e sert tepki: Ya soy ya kan uyuşmazlığı var

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" şeklinde ifadeler kullanarak Osmanlı'ya hakaret etmişti.

Soyer'in bu skandal açıklamalarına birçok kesimden tepki yağmıştı.

OYNAT 00:44 CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​ İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Uğur Işılak: Ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı var

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak, Soyer'in bu skandal sözlerine sosyal medya hesabından okkalı bir cevap verdi.

Uğur Işılak, "Bu aziz toprakları, döktüğü kanlarla vatan yapan ecdadına saygı ve minnet duymak yerine, hakaret ediyorsa bir kişi; ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı vardır kesin." ifadelerini kullandı.

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Bu aziz toprakları, döktüğü kanlarla vatan yapan ecdadına saygı ve minnet duymak yerine, hakaret ediyorsa bir kişi; ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı vardır kesin. — Uğur Işılak (@ugur_isilak) September 9, 2022

ÖZGÜN Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenindeki sözlerine tepkiler büyüyor