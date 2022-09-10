Gündem Uğur Işılaktan Osmanlıya hakaret eden Tunç Soyere sert tepki Ya soy ya kan uyuşmazlığı var
POLİTİKA

Uğur Işılak'tan Osmanlı'ya hakaret eden Tunç Soyer'e sert tepki: Ya soy ya kan uyuşmazlığı var

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dün şehrin kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde yaptığı konuşmada Osmanlı'ya hakaret etmesine, ünlü sanatçı Uğur Işılak sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile çok sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Işılaktan Osmanlıya hakaret eden Tunç Soyere sert tepki: Ya soy ya kan uyuşmazlığı var
Uğur Işılak - CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dün Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi" şeklinde ifadeler kullanarak Osmanlı'ya hakaret etmişti.

Soyer'in bu skandal açıklamalarına birçok kesimden tepki yağmıştı.

CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
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CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı​
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, 'Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun' ifadelerini kullandı.

Uğur Işılak: Ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı var

Bir dönem AK Parti'de milletvekilliği de yapan ünlü sanatçı Uğur Işılak, Soyer'in bu skandal sözlerine sosyal medya hesabından okkalı bir cevap verdi.

Uğur Işılak, "Bu aziz toprakları, döktüğü kanlarla vatan yapan ecdadına saygı ve minnet duymak yerine, hakaret ediyorsa bir kişi; ya soy, ya boy ya da kan uyuşmazlığı vardır kesin." ifadelerini kullandı.

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