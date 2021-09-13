Gündem Hemşirelerin aşı vurgununda yeni detaylar Vatandaşa yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmışlar
İSTANBUL

Hemşirelerin aşı vurgununda yeni detaylar: Vatandaşa yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmışlar

İstanbul’da koronavirüs aşısında usulsüzlük yaptığı tespit edilen ve tutuklanan 3 hemşirenin, bazı vatandaşlara yarım doz aşı vurduğu, artırdıkları aşıları ise sattığı ortaya çıktı.

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Hemşirelerin aşı vurgununda yeni detaylar: Vatandaşa yarım doz aşı yapıp artırdıklarını satmışlar
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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, aşı usulsüzlüğüyle ilgili soruşturmasında, 3'ü hemşire 6 şüpheli Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Üç hemşirenin tutuklandığı soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin haberine göre, cep telefonları ve bilgisayarlarla yapılan görüşmeler soruşturma dosyasına girdi.

DOLUSU 150, BOŞU 20 LİRADAN SATILDI

Hemşirelerin, aşı olmaya gelenlere yarım doz aşı yaptığı, kalanları da sattığı ortaya çıktı.

Aşı şişelerinin dolusu 150, boşu ise 20 liradan satıldı.

TANIMLANAN 4'ÜNCÜ DOZ AŞILARINI DA SATMIŞLAR

"Kolye yapacağız" denilerek alınan boş şişeler, hastanenin tuvaletinde dışarıdan gelen başka bir hemşireye verildi. Zanlıların, kendilerine tanımlanan 4'üncü doz aşılarını da vurulmayıp sattığına dair delillere ulaşıldı.

Hemşirelerden birinin, arkadaşının 4'üncü doz aşıyı vurulmak istememesi üzerinde, kendisini sistemde aşılı gibi gösterip aşı olmadığını, 'sana da yapalım aynı anda barkod okutalım' diyerek arkadaşını da sistemde aşılı gibi göstereceğini söylediği belirlendi.

  • "Nitelikli Dolandırıcılık", "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

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