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İZMİR

İzmir'de sahte aşı kartı skandalı: Hemşire yakınlarını aşı olmuş gibi gösterdi

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin hayatımıza girmesiyle birlikte, kısıtlamalardan kurtulmak için hileli yollara başvuranlar ortaya çıktı. İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İzmirde sahte aşı kartı skandalı: Hemşire yakınlarını aşı olmuş gibi gösterdi
İzmir'de sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı.

İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.

Hastaneye gelen ekipler, R.K.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.

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