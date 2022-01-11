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SİVAS

Herkes zam yaparken o fiyatı indirdi vatandaşın takdirini topladı: Halka hizmet Hak’ka hizmet

Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, artan fiyatlara rağmen takdir toplayan bir kampanyaya imza attı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına bir pankart asan Yıldız, ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. ‘Halka hizmet Hak’ka hizmet’ mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Fırıncı Ali Yıldız, vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Herkes zam yaparken o fiyatı indirdi vatandaşın takdirini topladı: Halka hizmet Hak’ka hizmet
Herkes zam yaparken o fiyatı indirdi vatandaşın takdirini topladı.

Sivas’ta bir fırıncı ‘Halka hizmet Hak’ka hizmet’ diyerek ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü.


Sivas’ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, artan fiyatlara rağmen takdir toplayan bir kampanyaya imza attı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan fırınına bir pankart asan Yıldız, ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. ‘Halka hizmet Hak’ka hizmet’ mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen Fırıncı Ali Yıldız, vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.


“İnsanlar fırsatları ganimete çeviriyor’’


Fırıncı Ali Yıldız, “Öncelikle halka hizmet Hak’ka hizmettir mantığıyla yola çıkıyoruz. Konuya bizim bakışımız biraz farklı. İnsanlar fırsatları ganimete çeviriyor. Şuan son gündemlerde dolar arttı, her şeye zam geliyor. Biz kampanya yaparken hiçbir resmi kurumdan destek almadık. Tamamen kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Ağırlıklı ekşi mayalı ekmek yapıyoruz, Trabzon ekmeği, Vakfı kebir ekmeği, Giresun ekmeği, yapıyoruz. Onun yanında simit, poğaça grubuna başladık. Halkımızın takdirine bırakıyoruz’’ dedi.


Zarar da etmiyor kar da


Yıldız, zarar etmediğini ama çokta para kazanmadığını söyleyerek, “Şuan simit, poğaça, açma ve ekmek 1 buçuk liradan satıyoruz. Ekmeğin normal hakkı şuan 2 buçuk lira olması lazım. Çünkü girdiler her geçen gün artıyor. Un fiyatları maya fiyatları artıyor. Elektrik, doğalgaz, SSK. 2 buçuk lira bile şuanda zorluyor. Diğer meslektaşlarıma da haksızlık etmek istemiyorum. Ama hak ettiğimiz gibi yönetiliyoruz. Çıplak maliyetim şuan da 1 lira 80 kuruş civarında. 170 liraya almış olduğumuz un şuanda 348 lira 50 kuruş. Zarar etmiyorum ama çokta para kazanmıyorum. Sabah 5’te kapıyı açıyorum bu saate kadar gelenin hem hayır duasını alıyoruz hem parasını alıyoruz ekmeğimizi satıyoruz’’ diye konuştu.

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