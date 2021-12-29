Ekonomi Zincir marketlerde yüzde 40 indirim beklentisi Bir ay içinde fiyatlar düşecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zincir marketlerde yüzde 40 indirim beklentisi: Bir ay içinde fiyatlar düşecek

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, market raflarındaki ürünlerde ilk aşamada yüzde 20-30 indirim olduğunu belirterek, "Bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum." dedi.

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Haber Merkezi AA
Market fiyatları ne zaman düşecek? Marketlerde indirim olacak mı?
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya Konya'da federasyon üyesi market zinciri sahipleri ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Ekonomide son dönemdeki gelişmelere yönelik değerlendirme yaptıklarını ifade eden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve rafta fiyatların geri gelmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuyoruz. Şu an zaten yerel marketlerin birçoğu fiyatları indirdi. Fabrikaları da zorluyoruz bu konuda." diye konuştu. Kaya, şu an yüzde 30'a varan indirimler yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Bu konuda Konya öncü oldu. İlk fiyatları düşüren Konya oldu. Markette raftaki ürünlerin fiyatı ilk aşamada yüzde 20-30 indi. Yani bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum. Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil."

"Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik"

Fiyatların kur ve stokçuluktan dolayı fahiş şekilde yükseldiğini dile getiren Kaya, tüketicilerin çok zarar görmemesi için sektörün "zararına bile" faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kaya, kurun dengelenmesi ve geriye gelmesiyle piyasada bahar havası yaşandığını belirterek, "Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik, yani onlara da tepki gösterdik. Fiyatlarımızı yeni fiyata uyarlasınlar." ifadelerini kullandı.

5 litrelik ayçiçeği yağı 125 liradan 90 liraya düştü

Ayçiçeği yağı fiyatlarının mutfaktaki ateşi en çok gösteren ürün olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu süreçte 116 liraya tedarik ettiğimiz ayçiçeği yağını 125'e satıyorduk. Şimdi Konya'da 28 şubesi olan marketlerimizde 90 liraya satılıyor. Çünkü piyasanın fiyatları düşürme adına ilk düşüren biz olduk." dedi.

Kurdaki düşüşün ardından BİM indirime gitti
EKONOMİ
Kurdaki düşüşün ardından BİM indirime gitti

Elazığlı bakkal ürünlerde indirim yaptı: Astığı yazıları gören bir daha baktı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısının ardından ekonomi ile ilgili alınan tedbirlere yönelik yaptığı açıklamayla birlikte döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Yaşanan gelişmelerle birlikte kurdaki düşüş sonrası vatandaşların indirim beklentilerine olumlu yanıtlar gelmeye başladı.
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. Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde mahalle bakkalı da temel gıdalar başta olmak üzere bir çok üründe indirime gitti. Uzun yıllar beldede bakkal işleten Nevzat Duysak ise kapıya astırdığı, ‘Küçük esnaf düşürdü, sıra üç harflilerde’ ve ‘Dolar yükselir, mal yükselir, dolar düşerse niye mal düşmesin” yazılarıyla bütün sektörlere indirim yapmaları konusunda çağrıda bulundu.
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Kurdaki düşüş sonrası ürünlerde indirime gittiklerini belirten bakkal sahibi Nevzat Duysak, “Geçtiğimiz günlerde dolar ve euro yükselince ürünler de yükseldi. Toptancı ve zincir marketler fiyatları yükseltti. Biz de kendimizi kurtarmak için fiyatları biraz yükselttik. Cumhurbaşkanı müdahale edince dolar düştü. Biz de ürünlerimizin fiyatlarını düşürdük, zincir marketler ve toptancılar da fiyatları düşürerek bize destek çıksınlar. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize sahip çıkacağız” dedi.
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Büyük marketlerinde indirime gitmesi gerektiğini ifade eden Duysak, “Unu 360 TL’den 320 TL’ye düşürdük, yağı 140’tan 100 TL’ye kadar indirdik. Her geçen gün 10 veya 20 TL düşürüyoruz. Çay zaten devletin olduğu için ona fazla zam gelmedi, çayı da ortalama 2 TL düşürdük. Pirinç ve mercimek yükseldiydi. Bu ürünlerden 10 TL indirim yaptık. Mahalle sakinleri memnun ve bizlere teşekkür ediyor. Büyük marketler de böyle bizim gibi fiyatları indirmeli. Vatandaşlar gelip bizden alışveriş yapıyor. Büyük zincir marketler yapmadığı için biz küçük bakkallar indirim yaparak destek çıkıyoruz” diye konuştu.
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Müşterilerden Ferhat Kaya ise, “Cumhurbaşkanımız marketlere indirim yapın çağrısında bulunurken küçük esnafımız indirim yaptı, büyük marketler indirim yapmadı. Bunun aksine sürekli etiket değiştirerek fiyat yükselttiği kanaatine vardık. Küçük marketler yağlarda özellikle gıda ürünlerinde kendi karlarından azaltarak büyük indirim yaptığını gördük. Kesinlikle küçük marketlerden alışveriş yapalım. Elazığ’da küçük esnaf olan mahalle bakkalımız enflasyona inat fiyatlarda bayağı indirim yaptı” şeklinde konuştu.
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Elazığlı bakkal ürünlerde indirim yaptı: Astığı yazıları gören bir daha baktı
Döviz kurundaki düşüş sonrası vatandaşların indirim beklentilerine ilk olumlu yanıt Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan küçük bir bakkaldan geldi. Bakkal ürünlerde büyük indireme giderken, vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.


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