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Gündem Hırsızlık yaparken yakalanan anne ile kızına 900 lira maske cezası kesildi Benim korona testim pozitifti bilginiz olsun dedi
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş haberleri:

Hırsızlık yaparken yakalanan anne ile kızına 900 lira maske cezası kesildi: 'Benim korona testim pozitifti bilginiz olsun' dedi

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalanan anne ile kızına 900’er lira maske takmama cezası kesildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de kadınlar üzerinde arama yapmak isteyince Burcu G, "Benim korona testim pozitifti bilginiz olsun" demesi üzerine polis ekipleri ve çevredekilerde tedirginlik yaşadı. İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.
İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.

Olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesindeki bir züccaciye satışı yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Hacer G. ve kızı Burcu G. iş yerindeki saklama kabı, kaşık takımı, kül tablası, kahvaltılık ve aynayı alarak çantasına koydu.

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GÜNDEM
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İş yeri sahipleri hırsızlık yaptıklarını tespit ettikleri anne ile kızını suçüstü yakalayarak durumu polise bildirdi. Bu arada, iş yeri sahipleri kadınların çantasında çaldıkları ürünleri çıkartıp cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.

'Korono testim pozitif'

Olay yerine gelen polis ekipleri de kadınlar üzerinde arama yapmak isteyince Burcu G, "Benim korona testim pozitifti bilginiz olsun" demesi üzerine polis ekipleri ve çevredekilerde tedirginlik yaşadı.

Vicdanlı hırsız
GÜNDEM
Vicdanlı hırsız

Burcu G. bu sırada polislerin yanında telefonla doktorunu arayarak konuşmaları polislere dinletti. Koronavirüse yakalandıktan sonra 15 gün karantinada kaldığını söyleyen hırsızlık şüphelisi kadın ve annesine maske takmamaktan 900’er lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibi şikayetçi olmayınca kadınlar olay yerinden ayrıldı.
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