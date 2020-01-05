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ANKARA

Vicdanlı hırsız

Ankara’nın Mamak ilçesindeki bir evin önünden tekerlekli sandalye çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilen zanlı, bir süre sonra tekerlekli sandalyeyi aldığı yere bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hırsız tekerlekli sandalyeyi çaldığı yere bıraktı.
Hırsız tekerlekli sandalyeyi çaldığı yere bıraktı.

Demirlibahçe Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli M.A’ya ait tekerlekli sandalye, evinin önünden çalındı.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

M.A’nın ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, parmak izi çalışmasının ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlardan zanlının S.M.A. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu sırada zanlı S.M.A, tekerlekli sandalyeyi getirerek aldığı evin önüne bıraktı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

  • Polis ekiplerince bir süre sonra gözaltına alınan S.M.A’nın ifadesinde “tekerlekli sandalyeyi satmak için çaldığını ancak vicdan azabı çektiğini ve bu sebeple geri getirdiğini” söylediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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