Hocalı şehitleri Denizli'de törenle anıldı

Büyükelçi Mammadov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Denizlililerin Azerbaycan'a duyduğu sevgiye tanık olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hocalı şehitleri için yapılan anıtın önünde törenin gerçekleştiğini hatırlatan Mammadov, "Biz bu anıtları nefreti artırmak için koymuyoruz. Her bir milletin içerisinde iyi insanlar da kötü insanlar da var. İnsanlığa karşı yapılmış Hocalı gibi soykırımlar bir daha yapılmasın istiyoruz." dedi.

Mammadov, Hocalı'da soykırım yapanların hala yargılanmadıklarını da kaydederek, şöyle dedi:

"Bu cinayetleri işlemiş kişiler hala sağdır. Bu cinayeti işlemiş kişilerin bazıları hala hükümettedir. Bu cinayeti işleyenlerin bazıları hala dünyada dolaşmaktadır. Biz bunların işledikleri suçun cezasını almalarını talep etmeliyiz."

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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise aradan 30 yıl geçse de Hocalı’da yaşananları unutmadıklarını ifade ederek, "Biz bir millet iki devletiz. Sizlerin hissettiği acıyı biz de hissediyoruz. Sizlerin duyduğu sevinci biz de yaşıyoruz. Hocalı soykırımını, çocuk, kadın, yaşlı demeden 613 kardeşimizin katledilmesini tekrar kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mammadov, Hocalı şehrine yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin anısına, bir ağaç fidanını toprakla buluşturdu.

Öte yandan Mammadov, Denizli Valiliğini de ziyaret etti ve Vali Vekili Adem Uslu ile bir süre görüştü. Ziyarette Vali Vekili Uslu, Mammadov’a Yatağan kılıcı hediye etti.

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