Dünya 28 yıldır dinmiyor
AVRUPA

28 yıldır dinmiyor

Azerbaycan’ın Hocalı kasabası 28 yıl önce Ermeni güçlerinin korkunç vahşetine sahne oldu. Azeri Türklerinin hafızalarından silinmeyen katliama dünya gözlerini yumdu. İnsan Hakları Örgütü, katliam için “en kapsamlı sivil katliamlarından birisi” dedi. Katıldığı Azeri ordusunda 14 Ermeni tankını imha eden Vahid Quliyev, “Tankları vururken Hocalı’nın intikamını alıyor gibi hissettim” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Karabağ Savaşı sırasında yaşanan ve Azeri Türklerinin hafızalarında derin izler bırakan vahşeti dünya hiç görmek istemedi.
Karabağ Savaşı sırasında yaşanan ve Azeri Türklerinin hafızalarında derin izler bırakan vahşeti dünya hiç görmek istemedi.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabası, 26 Şubat 1992’de Ermeni güçlerinin korkunç vahşetine sahne oldu. Karabağ Savaşı sırasında yaşanan ve Azeri Türklerinin hafızalarında derin izler bırakan vahşetin üzerinden tam 28 yıl geçti.

1992 yılının Şubat ayına kara bir leke olarak düşen katliam, Sovyetler Birliği’ne bağlı 366’ncı alayın desteğini alan Ermeni güçlerince gerçekleştirildi. Ermeni güçleri, 1992 yılının 25 Şubat’ı 26 Şubat’ta bağlayan gecede 83 çocuk, 106 kadın ve 70’ten fazla yaşlı olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, Azeri Türklerine ait naaşların ateşe verildiği, bazı ceset başlarının ise gövdelerinden ayrıldığı tespit edildi. 487 kişinin ağır yaralandığı Hocalı Katliamı sırasında bin 275 kişi ise rehin alınırken, 150 kişi ise kayboldu. Bölgeden uzun bir süre cesetlerin alınması bile mümkün olmadı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı’nı en kapsamlı sivil katliamlarından birisi olarak nitelendirdi.

EN KAPSAMLI SİVİL KATLİAMI

Memorial İnsan Hakları Savunma Merkezi, İnsan Hakları İzleme Örgütü, The New York Times gazetesi ve Time dergisine göre katliam, Sovyetler Birliği’ne bağlı 366’ncı Motorize Piyade Alayı’nın desteğindeki Ermeni güçleri tarafından gerçekleştirildi. Ayrıca, Karabağ Savaşı’nda Ermeni kuvvetlere komutanlık yapmış bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve Markar Melkonyan’ın aktardığına göre kardeşi Monte Melkonyan, katliamın Ermeni güçler tarafından yapılan bir intikam olduğunu açıkladı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı’nı Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendi.

Hocalı katliamı New York'ta protesto edildi
OYNAT
Hocalı katliamı New York'ta protesto edildi

Hocalı katliamı, Birleşmiş Milletler'in (BM) yakınında bulunan Dag Hammarskjold parkında Azeri ve Türklerden oluşan grup tarafından protesto edildi. Katliamın 23. yıldönümünde Azerbaycan New York Derneği tarafından düzenlenen protesto gösterisinde Ermenistan ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'a seslenen grup, Hocalı katliamının bir savaş suçu olduğunu dile getirdi. BM'ye seslenen protestocular, dünyanın Hocalı'da işlenen insanlık suçunu görmesi ve adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi.  

SAVCILIK KATLİAMI ORTAYA KOYDU

Azerbaycan Askeri Savcılığı’nca hazırlanan soruşturma dosyasında, Azeri sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldüğü net bir biçimde ortaya kondu. Savcılık, raporda katliamdan kurtulmayı başaran 2 bin 213 kişinin soruşturma dosyasındaki ifadesi, 800’den fazla ekspertiz raporu ve diğer kaynaklardan edinilen bilgilere yer verdi.

İnsanlık adına kanlı bir leke

TBMM Dışişleri Komisyonu, Hocalı katliamının 28. yılı nedeniyle bir bildiri yayımlayarak, insanlık adına kanlı bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması için uluslararası toplumdan, bu katliama hak ettiği önemi vermesi, tepki göstermesi istendi.

Ermenilerin vahşetinin anlatıldığı Dışişleri Komisyonu’nun bildirisinde, “Türkiye olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan tam 28 yıl önce Hocalı’da karşı karşıya kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her zaman kalbimizin en derinlerinde hissediyor, bu acıyı en içten duygularımızla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince gerçekleştirilen bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardır devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz” ifadesine yer verildi.

Dünya görmek istemiyor

Vahid Quliyev
  • Hocalı Katliamı’ndan sonra orduya katılan ve tek başına 14 Ermeni tankını imha ederek Azerbaycan’da ulusal kahraman ilan edilen Vahid Quliyev Yeni Şafak’a konuştu. Tüm dünyanın gözleri önünde olan bu katliamın bir soykırım olduğunu ifade eden Quliyev, “O tankları vururken Hocalı’nın intikamını alıyor gibi hissettim” dedi. Quliyev, “O dönem tank kullanacak askerimiz bile yoktu. Rus etkisi altındaydık ve onlar bizim savaşçı olmamamız için ellerinden geleni yapmıştı. O günlerde çok zor sınavdan geçtik. Bugün Rusya aradan çekilse, biz Ermenilerle teke tek kalsak Karabağ’ı bir haftada kurtarırız. Ruslar o gün olduğu gibi bugün de Ermenilerin destekçisi. Dünya Türklere yapılanları görmemekte ısrar ediyor. Ama işin üzücü tarafı Müslüman devletler de susuyor” diye konuştu. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı’na bağlı sivil toplum kuruluşlarına devlet desteği konseyi üyesi ve Emekli Askerlerin Nesillerini Aydınlatma Kamu Birliği Üyesi Emin Hasanlı da katliamın dünyanın gözleri önünde işlendiğini söyledi.

Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
FOTOĞRAF 11
Title
Azerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları için 25 yıldır adalet arıyor.
Title
Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için hareket geçti.
Title
Aylar süren saldırılarını 1992'nin 25 Şubat'ında yoğunlaştıran Ermeniler, gece, üç koldan saldırdı.
Title
Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam, 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı.
Title
Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi, insanların derilerinin soyulması, kafalarının kesilmesi, hamile kadınların süngülenmesi, cesetlerin tanınmaz hale getirilmesi hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı.
Title
Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'nde bulunan 366. motorize alayının Hocalı Katliamı'nda Ermeni güçlere yardımcı olduğu belirtiliyor. Ermenilerin, 366. alayın bütün araçlarını kullanarak kenti top ve tank ateşine tuttuğu, Hocalı'ya saldırıda Rus askerlerinin de yer aldığı öne sürülüyor. Azerbaycan Askeri Savcılığının verilerine göre, 366. motorize alayın 18 subay ve askeri katliamda bizzat yer aldı.
Title
Dönemin Ermenistan Savunma Bakanı, şimdiki Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın İngiliz gazeteci Thomas de Waal'a verdiği bir röportajda, Hocalı'dan önce Azerbaycanlılar Ermenilerin sivillere dokunmayacağını düşünüyordu. Biz bu algıyı kırdık. şeklindeki sözleri, Ermeni yönetimin katliamı bilinçli şekilde gerçekleştirdiğinin itirafıydı.
Title
Azerbaycan, Hocalı'da yaşananları, 1949 Cenevre Sözleşmelerinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, Sivil ve Siyasi haklar Sözleşmesi, İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi çok sayıda sözleşmenin ihlali olarak görüyor ve uluslararası kamuoyundan suçluların cezalandırılması talep ediyor.
Title
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin son bildirisinde, Hocalı soykırımı dünya kamuoyunca yasal değerlendirilmesini bulmalı. Ulusal ve uluslararası düzeyde devamlı görülen işler cezasızlığa son verilmesi ve sorumluların adalet mahkemesine çıkarılmasına hizmet edecek.
Title
Uluslararası kamuoyunu Ermenistan'ın çocuk, kadın ve yaşlılar da dahil sivillere karşı işlediği insanlık suçunu kınama ve Hocalı Soykırımı'nı tanıma çağrısında bulunuyoruz. ifadeleri yer aldı.
Title
Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararlar kabul etti.
Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
Azerbaycan, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları için 25 yıldır adalet arıyor.


Putin İdlib için geliyor

Putin İdlib için geliyor

Erdoğan'dan flaş açıklama: HTS kayıtları açıklandığında kel görünecek
Ömür dediğinbir gölgede koşmak gibi

Ömür dediğin
bir gölgede koşmak gibi

​Anadolu İrfanı 6'ıncı bölümünde deprem bölgesi Elazığ'da.
Yola çıktı

Yola çıktı

​Bakan Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Koronavirüs Yunanistan'da

Koronavirüs Yunanistan'da

​Bir komşu ülkede daha virüs tespit edildi.
Masonlar Tevrat'a<br>bağlı zararlı tarikatlardır

Masonlar Tevrat'a
bağlı zararlı tarikatlardır

​Kapatılan mason locaları, CHP'li mason İnönü tarafından açıldı.
İstanbul'u kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

Eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı.

Kulak asmıyorum

Kulak asmıyorum

​​Erol Bulut, Fenerbahçe iddialarına yanıt verdi.

Cepteki tehlike!

Cepteki tehlike!

​Türkiye'de yaklaşık 50 bin kişi saldırıya uğradı.
Irak ve <br>İtalya'ya gitmeyin

Irak ve
İtalya'ya gitmeyin

​Dışişleri'nden Türkler için seyahat tavsiyesi.
Ölü sayısı 19'a yükseldi

Ölü sayısı 19'a yükseldi

İran'da koronavirüs salgını büyüyor.
Verdiğimiz<br>süre doluyor

Verdiğimiz
süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Esenboğa Havalimanı'na indi

Esenboğa Havalimanı'na indi

​İran vatandaşlarını götürecek olan uçak Ankara'da.
Bakanlık<br>müjdeyi verdi

Bakanlık
müjdeyi verdi

​Elazığ'da kira yardımı ödemeleri başladı, sadece nüfus cüzdanı yeterli.
İlk 'örnek ev'<br>teslim edildi

İlk 'örnek ev'
teslim edildi

Elazığ'da depremden etkilenen köylerde bin 500 ev kurulacak.
En az 6-9 ay

En az 6-9 ay

Bakan Koca aşı ile ilgili süreci açıkladı.
NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü
Dünya

NASA'nın ilk siyahi kadın matematikçisi 101 yaşında öldü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) çalışan ilk Afro Amerikan kadın matematikçi Katherine Johnson, 101 yaşında hayata veda etti. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, Johnson hakkında, "Yaptığı çalışmalar ve yetenekleri ile bir matematikçi olarak insanların Ay'a ayak basmasına yardım etti ve o, astronotlarımızın uzaydaki ilk adımlarını atmasını mümkün kıldı. Bu nedenle şu an Mars'a yolculuğu tasarlıyoruz" diye konuştu.
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti
Dünya

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 665’e çıktı: İlk kez 100'nün altında ölüm gerçekleşti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ülkede toplam Kovid-19 vakası 77 bin 658'e çıktı. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!
Dünya

Koronavirüste Suriye endişesi: Yayılırsa önü alınamaz!

Çin'den kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün son olarak Ortadoğu ülkelerinde görülmesi büyük paniğe neden oldu. İran üzerinden bölge ülkelerine yayılan salgınla ilgili en kötü senaryo savaşın yerle bir ettiği Suriye'de yayılması. Şam’da 2, Lazkiye’de 3 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, salgının mülteci kampları gibi toplu yaşanan yerlerde yayılma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ciddi tıbbi tedbirleri alması gerekiyor" ifadelerini kullanıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.