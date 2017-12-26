Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan 121. madde açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, açıklama yaptı. Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Burada yapılan düzenleme ile 15 Temmuz demokrasi destanını yazan, darbenin başarsızlığını sağlayan şehitlerimizin yakınları, gazileri ile ilgili idari bakımdan bir sorumsuzluk hali görmektedir. Bununla ilgilidir. Terör eylemleri ayrı, darbe eylemleri ile ilgili ayrı bir değerlendirme yapmıyor.

Yasa, 15 Temmuz'u hem darbe teşebbüsü olarak değerlendiriyor hem de darbe teşebbüsü boyunca darbe teşebbüsüne katılan teröristlerin yaptığı her bir eylemi de terör eylemi olarak değerlendiriyor. İkisini birlikte değerlendiriyor. Yoksa terör eylemlerini ayrı, darbe teşebbüsünü ayrı bir değerlendirme yapmıyor.

CHP'nin eleştirileri art niyetli

Çok net bir şekilde 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve bunlarla devamı niteliğindeki olaylarla ilgili bir düzenleme. Bu düzenleme 15 temmuz öncesini kapsamadığı gibi 16 Temmuz sonrasını da kapsamamaktadır. Bunun böyle olmadığını söyleyen ya okuduğunu anlamıyordur ya da art niyetlidir. CHP'nin yaptığı eleştiriler art niyetlidir.

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Yeni düzenleme yapılamayacak

Bu sadece toplumun içine fitne sokmaktan başka bir şey değil. Bu 15 Temmuz öncesini kapsamaz, 16 Temmuz sonrasını da kapsamaz. Bu madde geleceği düzenlemiyor geçmişe dönük bir hukuka uygunluk düzenlemesidir. Darbe teşebbüsü olduğunda sokağa çıkanlara bunu söyleyenler ne diyor hakaret ediyor. Türkiye'de bundan sonra darbe olduğunda vatandaş sokağa çıkamayacak mı?

Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır.

FETÖ'nün bazı teröristlerin ve bazı sözcülerinin bu darbe teşebbüsünün kahramanlarını tehdit eden açıklamaları oldu. 'Bunlar yargılanacaklar' açıklamalarını yaptılar. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü engellemek için kamu malına zarar verdin diye bu kahramanlara soruşturma mı açılacak? Olacak iş mi bu? Burada FETÖ'nün beklentilerini karşılayan iddialarda bulunuyorlar.

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