Hulki Cevizoğlu: Muhalefet bir kukla seçecek ama kuklalık bile yaptırmayacaklar

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk canlı yayınında, muhalefet partilerinin bir araya geldiği 'altılı masa' görüşmelerini değerlendirdi.
Kamuoyundan bir talep olmasına rağmen muhalefetin adayının isminin açıklanmamasının bir skandal olduğunu ifade eden Cevizoğlu, belirlenecek ismin cumhurbaşkanlığı yapamayacağını söyledi.
"BİR KUKLA SEÇECEKLER AMA KUKLALIK BİLE YAPAMAYACAK"
Söylemini, muhalefet parti temsilcilerinin sözlerine bağlayan Cevizoğlu, "Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Biz bu masadaki genel başkanlar, seçilen kişinin kararlarını biz vereceğiz diyorlar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet." diye konuştu.
"VATANDAŞLA DALGA GEÇİYORSUNUZ"
Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak 'kuklanın' ellerinin bağlı olacağını söyleyen Cevizoğlu, "Üstelik önden de değil arkadan kelepçeli olacak. Siz vatandaşla dalga geçiyorsunuz derler. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.