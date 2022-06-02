Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk canlı yayınında, muhalefet partilerinin bir araya geldiği 'altılı masa' görüşmelerini değerlendirdi.

Kamuoyundan bir talep olmasına rağmen muhalefetin adayının isminin açıklanmamasının bir skandal olduğunu ifade eden Cevizoğlu, belirlenecek ismin cumhurbaşkanlığı yapamayacağını söyledi.

"BİR KUKLA SEÇECEKLER AMA KUKLALIK BİLE YAPAMAYACAK"

Söylemini, muhalefet parti temsilcilerinin sözlerine bağlayan Cevizoğlu, "Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Biz bu masadaki genel başkanlar, seçilen kişinin kararlarını biz vereceğiz diyorlar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet." diye konuştu.

OYNAT 00:45 Hulki Cevizoğlu: Muhalefet bir kukla seçecek ama kuklalık bile yaptırmayacaklar HDP'nin dışarıdan destek verdiği 'altılı masanın' temsilcileri, cumhurbaşkanlığı seçimini belirledikleri adayın kazanması durumunda, yetkilerin genel başkanlarda olacağını açıklamıştı. Söz konusu kararı katıldığı canlı yayında değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, oldukça sert ifadeler kullandı. Altı partinin genel başkanını hedef alan Cevizoğlu, 'Bir kukla seçilecek ama kuklaya kuklalık bile yaptırmayacaklar. Bu bir askeri cunta, tam bir konsey yönetimi. Bu inanılmaz bir gaflet.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"VATANDAŞLA DALGA GEÇİYORSUNUZ"

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak 'kuklanın' ellerinin bağlı olacağını söyleyen Cevizoğlu, "Üstelik önden de değil arkadan kelepçeli olacak. Siz vatandaşla dalga geçiyorsunuz derler. Böyle bir şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

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