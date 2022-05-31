CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde geçtiğimiz gün dördüncü kez bir araya geldi. Parti liderleri, görüşme sonrasında yazılı bir açıklama yaptı.

Gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 'altılı masa' görüşmelerini sert sözlerle hedef aldı.

"AKŞENER KAVGAYI KARŞI TARAFA ÇIKARTTIRIP ANA MUHALEFET OLMAYI GÖZE ALACAKTIR"

Masanın gizli ayağı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın altı muhalefet partisine verdiği 'ayara' değinen Cevizoğlu, "Akşener muhalefetin kazanamayacağını görürse, kavgayı karşı tarafa çıkarttırıp ana muhalefet partisi olmayı göze alacaktır. Muhalefetin birinci parti olmaya odaklanması, 'cumhurbaşkanlığını kazanacağız' demesinden daha mantıklı." diye konuştu.

REKLAM

OYNAT 00:57 Hulki Cevizoğlu'ndan altılı masaya veryansın: Millet tiyatronuzdan sıkıldı Gazeteci Hulki Cevizoğlu, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerini sert sözlerle hedef aldı. Parti temsilcilerinin normal şartlarda bayramlarda dahi birbirinin elini sıkmayacağını vurgulayan Cevizoğlu, 'Bir tiyatro sahnesi var karşımızda. Tam bir siyaset oyunu oynuyorlar. İnsanların, seçmenin içi karardı. Seçmen tiyatronuzdan sıkıldı.' diye konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"MİLLET ALTILI MASA TİYATROSUNDAN SIKILDI"

Sözlerinin devamında muhalefetin cumhurbaşkanlığını kazanmasının çok zor olduğunu ifade eden Cevizoğlu, "Bir araya gelemiyorlar. Bunlar bayramda bile birbirinin elini sıkamayacak insanlar, artık komediye döndü. Ekranda bir tiyatro var. Tiyatral bir sahne var karşımızda. Birbirlerine karşı iktidar gösterisinde bulunuyor. Tam bir siyaset oyunu oynuyorlar. Kapıda o onu karşıladı, sırtını tuttu, 'buyurun içeri' dedi. insanların canı sıkılmadı mı? Seçmenlerin içi kararmadı mı? Teşrifatçı gibi kapıda... Dört kişi orada, altı kişiyiz, iki kişiye daha oturmaya gideceğiz. Bu yüzde 1'lik hisseyi Demirtaş ve partisi mi tutuyor elinde ona mı tabisiniz ya?" dedi.

GÜNDEM HDP'li Pervin Buldan ittifak ortağı Meral Akşener'in izinde: TBMM'de 'Abdülhamid' benzetmesi

GÜNDEM Hulki Cevizoğlu'ndan konut zamlarına 'Suriyeli' örneği üzerinden tepki: Bu ekonomik yamyamlık