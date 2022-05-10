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POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu'ndan konut zamlarına 'Suriyeli' örneği üzerinden tepki: Bu ekonomik yamyamlık

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasından sonra fiyat artıran konut sahiplerine tepki gösterdi. Açıklamanın hemen ardından yapılan büyük zamların bir 'ekonomik yamyamlık' olduğunun altını çizen Cevizoğlu, "Fiyat artışlarının, Suriyelilerin aşırı konut satın alma ve kiralama talebinden kaynaklanmadığı görüldü. Siyasi manipülasyonlar çürüdü. 'Hemen ev fiyatlarını artırayım' diyenin kulağından tutmak gerekiyor." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulki Cevizoğlundan konut zamlarına Suriyeli örneği üzerinden tepki: Bu ekonomik yamyamlık
Hulki Cevizoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde vererek, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." açıklamasında bulunmuştu.

FIRSATÇILAR HEMEN FİYATLARI YÜKSELTTİ

Erdoğan'ın, konut alacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını açıklamasının ardından bazı fırsatçılar, konut fiyatlarına zam yaptı. İlan sahipleri, Erdoğan'ın açıklamasından bir saat bile geçmeden satışa sunduğu konutların fiyatını en az 200-300 bin lira artırdı.

Fırsatçılar bir saat bile bekleyemedi: Erdoğan'ın kredi müjdesi sonrası konutlara büyük zam
EKONOMİ
Fırsatçılar bir saat bile bekleyemedi: Erdoğan'ın kredi müjdesi sonrası konutlara büyük zam

HULKİ CEVİZOĞLU: "'SURİYELİLER YÜZÜNDEN ARTIYOR' SİYASİ MANİPÜLASYONLARI ÇÜRÜDÜ"

Söz konusu gelişmelere ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu, yapılanların bir 'ekonomik yamyamlık' olduğunu vurgulayarak, bir cezai yaptırımın uygulanması gerektiğini söyledi.

Cevizoğlu, yaşananlar sonrasında 'Suriyeliler yüzünden ev fiyatları artıyor' şeklindeki siyasi manipülasyonların da çürüdüğünü ifade etti.

Hulki Cevizoğlu'ndan konut zamlarına 'Suriyeli' örneği üzerinden tepki: Bu ekonomik yamyamlık
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Hulki Cevizoğlu'ndan konut zamlarına 'Suriyeli' örneği üzerinden tepki: Bu ekonomik yamyamlık
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konut kredisi açıklamasından sonra fiyat artıran konut sahiplerine tepki gösterdi. Açıklamanın hemen ardından yapılan büyük zamların bir 'ekonomik yamyamlık' olduğunun altını çizen Cevizoğlu, 'Fiyat artışlarının, Suriyelilerin aşırı konut satın alma ve kiralama talebinden kaynaklanmadığı görüldü. Siyasi manipülasyonlar çürüdü. 'Hemen ev fiyatlarını artırayım' diyenin kulağından tutmak gerekiyor.' dedi.

"EKONOMİK YAMYAMLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK GEREKİYOR"

Cevizoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

  • "Cumhurbaşkanı Erdoğan paket açıkladı. Açıklama sonrası 'Hemen ev fiyatlarını artırayım' diyenin kulağından tutmak gerekiyor. Ev sahibi, müteahhit, emlakçı... Manipülasyon varsa ona bakacağız. Bugüne kadar hep şunu duyduk; 'Efendim bu konut artışları Suriyeli göçmenlerden kaynaklanıyor, büyük talepte bulunuyor o yüzden fiyatlar artıyor. Türk vatandaşlarımız da pahalı ev almak ya da çok yüksek kiralarda oturmak zorunda kalıyor' deniyordu.
  • Bu akşamki açıklamalar, Suriyelilerin aşırı konut satın alma ve kiralama talebinden kaynaklanmadığını gösteriyor. Bu siyasi manipülasyonlara bakacağız. Cezası neyse vereceğiz. Adam öldürenin, yaralayanın, kapkaççının cezası varsa burada kapkaç biçiminde zam yapanın da cezası olmalı. Türkiye'de de bazı insanların ekonomik yamyamlık yapmalarının önüne geçmek gerekir. "
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