Fırsatçılar bir saat bile bekleyemedi: Erdoğan'ın kredi müjdesi sonrası konutlara büyük zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde vererek, "İlk defa tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor." açıklamasında bulundu.

FIRSATÇILAR BİR SAAT BİLE BEKLEYEMEDİ

Erdoğan'ın, konut alacak vatandaşlara düşük faizli kredi sağlayacaklarını açıklamasının ardından fırsatçılar, konut fiyatlarına zam yaptı.

Bir ilan sahibi, Erdoğan'ın açıklamasından bir saat bile geçmeden satışa sunduğu konutun fiyatını tam 200 bin lira artırdı.

FOTOĞRAF 11 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, vatandaşlara müjde verdi. TEMMUZ AYINI İŞARET ETTİ<br><br>Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin temmuz ayını işaret ederek, \"Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz.\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarının tamamı şöyle: \"TEMMUZDA ALIM GÜCÜNÜ BİRAZ DAHA ARTIRACAĞIZ\"<br><br>İnşallah bugünkü ve bundan sonraki tüm sınamaları da 85 milyon hep birlikte aşarak bizden sonraki nesillere hak ettikleri Türkiye'ye bırakacağız. Hedeflerimize ulaşmakta bir el uzatımı mesafe kalmışken hayat pahalılığı ile vatandaşlarımızın zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz. Sadece geçtiğimiz ay milletimizin farklı kesimlerine sağladığımız sosyal desteklerin tamamı 5,3 milyar liradır.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 'iyileştirme' müjdesi: Temmuz ayını işaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, dar gelirli vatandaşlar için yürürlüğe sokulacak yeni uygulamalara ilişkin konuştu. Temmuz ayını işaret eden Erdoğan, "Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız. Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz." dedi.



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"FIRSATÇILARA YAPTIRIMLAR ARTACAK" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam da bu hadiselerin önüne geçmek maksadıyla aynı konuşmasında, fırsatçı ve stokçulara uygulanacak yaptırımların artacağını duyurmuştu.

FOTOĞRAF 13 Bu akşam saatlerinde Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının gündemlerinden biri de ekonomideki son gelişmelerdi. Toplantıda, hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadelede atılacak adımlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamalarda vatandaşa yeni müjdeler verdi. \"​Siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Bu vesile ile ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum\" diyen Erdoğan, ilk müjdenin konut almak isteyen vatandaşlar ve konut yapan firmalarla ilgili olduğunu belirtti. \"KONUT FİYATLARINDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI\"<br><br>Daha önce 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, \"Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı\" dedi. 0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ<br><br>\"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık\" ifadelerini kullanan Erdoğan, birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacağını duyurdu. \"Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir\" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız. Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız. Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.\" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yaklaşık üç saat süren kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konut almak isteyen vatandaşlara ve konut yapan firmalara müjde verdi. Konut finansmanında üç farklı paket olacağını aktaran Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık" dedi. Peki yeni konut kredisi paketi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin detayları neleri içermektedir? İşte ayrıntılar... BiP'te paylaş

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Erdoğan açıklamasında, "Bazı ürünlerdeki fiyat artışları ne enerji fiyatları yükselişi, ne döviz kuru ne de enflasyonla izah edilmeyecek seviyelerdedir. Sırf aç gözlülük, fırsatçılık, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meselesidir. Dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ediyoruz. Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkileme ile ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz." demişti.