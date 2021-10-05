İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dillerinden düşürmedikleri 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendilerine yöneltilen "Adayınızı neden açıklamıyorsunuz" eleştirilerine ilişkin, "Adayımız niye bu kadar merak ediliyor? Çok merak ediyorlarsa seçim kararını hemen alsınlar" diyerek yanıt verdi.

Söz konusu açıklamaları ve Millet İttifakı'nın seçimler için izlediği 'aday' politikasını CNN Türk canlı yayınında değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İYİ Parti ve CHP'nin tutumunun seçmene bir hakaret olduğunu ifade etti.

"EKMELEDDİN İHSANOĞLU'NU DA SON DAKİKADA ÇIKARDILAR"

Sözlerine futboldan bir örnekle başlayan Cevizoğlu, "Futbolda bile transfer edilecek futbolcuyu, onun oyununu görürüz, transferi son dakika olmaz. Daha önce de Ekmeleddin İhsanoğlu'nu da son dakikada çıkardılar. 'Son dakikada oldu bitti olsun, kimse bilmesin' mantığı. Seçmene hakaret değil mi bu? Biz seçeceğimiz ürünü göremeyecek miyiz?" tepkisini gösterdi.

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OYNAT 01:38 ​Hulki Cevizoğlu'ndan muhalefete 'aday' tepkisi: Kemal Bey Erdoğan'a 'Er meydanına gel' deyip duruyor adayınız çıksın da görelim Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk canlı yayınında, Millet İttifakı'nın tüm ısrarlara rağmen cumhurbaşkanı adayını kamuoyuna açıklamamasını eleştirdi. Gündelik yaşantıdan örnekler vererek halkın oy verebileceği adayı öğrenmeye hakkı ve ismin açıklanmasının seçmene bir hakaret olduğunu vurgulayan Cevizoğlu, 'Kemal Bey diyor ya Erdoğan'a, 'Er meydanına gel, er meydanına gel'... Adayınız çıksın da görelim, kim bir tartışalım. Pehlivanınız kaç kilo geliyor, hangi oyunları biliyor. Kuvvetli mi, bir görelim.' diye tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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"SİZ ÇÜRÜK BİR ADAY MI ÇIKARACAKSINIZ?"

Eleştirilerine manav örneği ile devam eden Cevizoğlu, "Eskiden kötü manavlar üste güzel domatesleri koyup, vatandaşa 'seçmek yasak' deyip alta çürükleri doldurup keseye koyardı. Siz çürük bir aday mı çıkaracaksınız? Defosunu çürüğünü sonra mı göreceğiz?" diye konuştu.

"KEMAL BEY, ERDOĞAN'A ER MEYDANINA GEL DİYOR ÇIKSIN ADAYINIZ GÖRELİM"

Adayın açıklanması gerektiğini ve halkın da bu adayın geçmişini ve yarınını değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Cevizoğlu, "O kadar seçmene saygısızlık var ki... Adayınız çıksın ortaya. Kemal Bey diyor ya Erdoğan'a, 'Er meydanına gel, er meydanına gel'... Adayınız çıksın da görelim. Kim bir tartışalım. Bu pehlivanınız kaç kilo geliyor, hangi oyunları biliyor." sözleriyle tepkisini noktaladı.

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