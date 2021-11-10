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POLİTİKA

Hüseyin Likoğlu’ndan küfür skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Meclis gereğini yapmalı

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Lütfü Türkkan'a yeterli tepkiyi göstermemesini eleştirdi. Likoğlu, "Bu aleni küfrü yapan kişinin meclis çatısı altından defolup gitmesi için kime ne görev düşüyorsa herkes üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Hüseyin Likoğlu’ndan küfür skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Meclis gereğini yapmalı
​Hüseyin Likoğlu

TVNET canlı yayınına bağlanan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Lütfü Türkkan’a sahip çıkmasıyla ilgili konuştu.

TBMM çatısı altında görev yapan şerefli Türk milletinin temsilcilerinin gereğini yapması gerektiğini belirten Likoğlu, “Eğer bunun gereği yapılmazsa kaos arzusu içerisinde olanların bundan sonraki tezgahlarına tuzaklarına yol vermiş oluruz, bundan sonraki planlarına yol vermiş oluruz” dedi.

Hüseyin Likoğlu’ndan küfür skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Meclis gereğini yapmalı
OYNAT 01:23
Hüseyin Likoğlu’ndan küfür skandalıyla gündeme gelen İYİ Partili Lütfü Türkkan’a tepki: Meclis gereğini yapmalı
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Lütfü Türkkan'a yeterli tepkiyi göstermemesini eleştirdi. Likoğlu, 'Bu aleni küfrü yapan kişinin meclis çatısı altından defolup gitmesi için kime ne görev düşüyorsa herkes üzerine düşeni yapmalı.' ifadelerini kullandı.

Likoğlu , bunun peşinin bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Bunun ardında kim varsa bu hesabı kim yapmışsa bu aleni küfrü yapan kişinin bu meclis çatısı altında yer almaması için bu meclis çatısını terk etmesi için bu meclis çatısı altından defolup gitmesi için kime ne görev düşüyorsa herkes üzerine düşeni yapmalı ve bunun peşini asla bırakmamalıyız diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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