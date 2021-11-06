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POLİTİKA

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın ettiği küfrü partisi böyle savundu: Arkasındaki eli TBMM'de ifşa edeceğim

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Bingöl'de şehit ağabeyine küfür eden partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile ilgili açıklamada bulundu. Ortada bir 'provokasyon' olduğunu öne süren Dervişoğlu, "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
İYİ Partili Lütfü Türkkanın ettiği küfrü Müsavat Dervişoğlu böyle savundu: Arkasındaki eli TBMMde ifşa edeceğim
Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, genel başkan yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İzmir'in Tire ilçesinde kadınların el işi ürünlerini satmak üzere Tire Belediyesi desteğiyle kurulan Güneşin Kadınları İzmir Kooperatifi'nin açılışına katıldı.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnafı ziyaret ettiği sırada yaşanan olayın gerginlikten kaynaklandığını söyledi.

DERVİŞOĞLU: ORTA YERDE BİR PROVOKASYON SÖZ KONUSU

Türkkan'ın da, yayımladığı video mesajla özür dilediğini hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin yetkili bir sözcüsü olarak bu özür toplumu tatmin etmediyse ben de partim adına özür diliyorum. Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir şey. Evet orta yerde bir provokasyon söz konusu. Biz gittiğimiz her yerde bu tür provokatif girişimlere karşı azami ölçüde tedbirliyiz. Birçok sıkıntıları da yaşıyoruz. Yandaş medyanın muhabirleri, hükümete yakın ajansların birtakım muhabirleri birtakım kurgular yapıyorlar. Bunlar hoş şey değil. İktidar partisi, iktidar kanadı bunu yapıyor. Biz de kendimizi zaman zaman kontrol etme kabiliyetimizi yitirmiş oluyoruz. Yani ne olursa olsun, olmaması gereken bir şey. Bunu Sayın Lütfü Türkkan da söyledi, özür diledi. 'İYİ Parti ne yapacaktır' diye merak ediyor şimdi herkes. Kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır."

  • Dervişoğlu, "Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı.

"KİMSE KİMSEYE TUZAK KURMAMALI"

Kimsenin kimseye tuzak kurmaması gerektiğini anlatan Dervişoğlu, "Ben bu ülkede siyaset yapıyorum. Bazı yerlerde 'Buraya giremezsin' misal... Eğer 'Giremeyeceğimiz yerdir' diye hayal edilen yer varsa, herkes iyi bilsin ki bu vatanın her karış toprağı bizimdir. Biz her yere gider, anayasanın bize verdiği, milli sorumluluklarımızın bize yüklediği görevi yerine getiririz." diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Geçtiğimiz gün Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürlere sert tepki gösteren Oktay, 'Bingöl'de olanları duydunuz, gördünüz ve şahit oldunuz. Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var burada. Batman buna göz mü yumacak?

Adına utanmadan da Millet İttifakı diyen bir illet ittifakı var ortada. Buna inanacak mı? Bizim milletimize kimse yalan söyleyemez. Onlar üretim bilmezler. Onlar sizin istihdamınızla ilgilenmezler. Onlar sizin dertlerinizle dertlenmezler. Ancak bir sonraki hedeflerine ulaşmak için CHP'siyle, HDP'siyle, İP'iyle CİP'iyle adı her neyse ufak tefek bir ton şürekasıyla size nasıl yalan söyleriz onun hesabı kitabı içindeler.' ifadelerini kullandı.
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