Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla istifa ettiğini duyurdu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.
Akşener talimatı verdi
Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla istifa ettiğini duyurdu.
Öte yandan İYİ Parti grubu, yarın saat 14.00'te toplanacak, Lütfü Türkkan yerine gelecek başkanvekiline karar verecek.