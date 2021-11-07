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POLİTİKA

Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakınına ağır bir küfür etmiş, sözleri infiale neden olmuştu. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla istifa ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Şehit yakınına küfretmişti: İYİ Partili Lütfü Türkkan istifa etti
Lütfü Türkkan, şehit yakınına küfür etmişti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl programına katılan isimlerden biri olan İyi Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, burada tepkisini dile getiren şehit ağabeyine ağza alınmayacak küfürler etti. Yaşananların kameralara yansıması, olayı Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Akşener talimatı verdi

Türkkan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan İYİ Parti grubu, yarın saat 14.00'te toplanacak, Lütfü Türkkan yerine gelecek başkanvekiline karar verecek.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
OYNAT 00:47
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan şehit ağabeyine sinkaflı küfür
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Kümran'a ağza alınmayacak küfürler etti.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapabileceğini söylemesine tepki gösteren şehit ağabeyi Kümran'ın yanına gelen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, kolunun altına aldığı şehit ağabeyine bu sırada sinkaflı küfür etti.

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla Türrkkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

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