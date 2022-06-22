Gündem İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna Trabzonda kendi heykeli hediye edildi
TRABZON

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykeli hediye edildi

Eşi Dilek İmamoğlu’nun amcası Mehmet Kaya’nın cenazesi için Trabzon'da bulunan Ekrem İmamoğlu, ziyaret ettiği Trabzon Sanat Evi'nde hediye edilen kendi heykeli ve beraberindekilerle poz verdi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna Trabzonda kendi heykeli hediye edildi
İmamoğlu'na Trabzon'da kendi heykeli hediye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyük tepki çektiği Karadeniz turu sonrasında ikinci kez memleketi Trabzon'a gitti. Dün Trabzon'a gelen İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’nun amcası Mehmet Kaya’nın Trabzon'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Giresun Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ile çok sayıda partili ve İmamoğlu çiftinin yakınları katıldı.

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Cenaze namazından sonra Mehmet Kaya’nın naaşı, aile kabristanında toprağa verildi.

Trabzon Sanat Evi'ni ziyaret etti

Bu arada İBB Başkanı İmamoğlu, cenaze töreni öncesi eşi Dilek İmamoğlu'yla birlikte Trabzon Sanat Evi’ni ziyaret etti.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre İmamoğlu, Trabzonlu ressam Yıldıray Yıldırım’a ait 2 çalışmayı satın aldı. İBB Başkanı'na burada kendi heykeli hediye edildi. İmamoğlu, heykeli ve beraberindekilerle mekanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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