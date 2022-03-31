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İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal

Çevre denetleme görevi yürüten Çevre 1 isimli tekneyi kendisine 'makam aracı' olarak tahsis eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tekneyi iade etmek yerine "İhtiyacımız var" diyerek çevre kirliliğinin denetlenmesi amacıyla yeni bir tekne siparişi daha verdiği ortaya çıktı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan skandal üstüne skandal
İmamoğlu'ndan bir skandal daha

İBB iştiraki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSTAÇ), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesini işe gidip gelmek amacıyla kullanmaya başlamasının ardından çevre kirliliğini denetleme görevinde kullanılmak üzere yeni tekne talebinde bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, kendi makam aracına dönüştürdüğü Çevre 1'i asli görevine iade etmek yerine bu teknenin yapacağı işi yürütecek başka bir teknenin yapılmasını isteyerek İSTAÇ'ın talebine onay verdi.

3 AYDA YENİ TEKNE

Çevre 1'in görevi dışında kullanımı nedeniyle Marmara Denizi'nin kontrol ve temizliğinde aksaklıklar yaşanırken, siparişi verilen Çevre 3 adlı teknenin yapımı ise 3 ayda tamamlandı. Çevre kontrol teknesinin Berke Marine Gemi Yapım şirketi tarafından üretildiği ifade edildi.
Marmara Denizi'nde çalışarak gemilerin atık kontrollerini yapacak olan Çevre 3'ün, makam aracı olarak tahsis edilen Çevre 1 ile aynı özellikleri taşıması dikkat çekti. Deneme seyirlerine çıkan Çevre 3'ün, yakın zamanda İSTAÇ bünyesinde hizmet vereceği belirtildi.

TEKNEYE 10 MİLYON 577 BİN LİRA KİRA ÖDEMİŞ

Çevre 1 teknesi için her ay kamu bütçesinden kira ücreti verildi. İmamoğlu'nun her gün işe gidip gelmek için kullandığı Çevre 1 teknesini aylık 377 bin 783 liraya kiraladığı ortaya çıktı.
Göreve geldiğinden bu yana 256 kez Çevre 1 teknesini kullanan İmamoğlu'nun toplam 10 milyon 577 bin lira kira ödediği bildirildi.

Tekneye ödenen kira bedeli
Tekneye ödenen kira bedeli

BİR GÜNLÜK YAKIT MALİYETİ 12 BİN 600 LİRA

Denizleri korumakla görevli olan Çevre 1 teknesi, Beylikdüzü-Yenikapı arasında mekik dokumaya başladı. İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapan Çevre 1, günlük 700 litre yakıt harcadı. Yani İmamoğlu'nun Çevre 1 teknesiyle işe gitmek için yaptığı seyahatlerde; günlük yakıt maliyeti 12 bin 600 lira, toplamda ise 1 milyon 612 bin 800 liraya ulaştı.

İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapmış
İmamoğlu'nu evden işe götürmek için toplam 256 kez sefer yapmış

İBB KAYNAKLARINI KENDİ ŞAHSI İÇİN KULLANIYOR

AK Parti Kağıthane İBB Meclis Üyesi Erdem Kertişçi ise şu ifadeleri kullandı; Sürekli "İETT'ye para lazım, masraflarımız arttı" derken kamu malını kendi şahsı için kullanabiliyor. Normalde o araçlar çevre temizliği için kullanılması gerekirken, beyefendi kendi evinden gelmek, gezmek ve balıkçıya gitmek için, trafiği kullanmayıp deniz yoluyla gitmeye çalışıyor. Bu kamu vicdanını zedeleyen bir durum.

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