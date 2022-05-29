Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan ekimi ve İstanbul'un Fethinin yıl dönümü kutlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabetinde, resmi rakamlara göre alanda 560 bin kişinin olduğunu açıkladı.
İMAMOĞLU'NUN HAZIMSIZLIĞI: KORSAN ETKİNLİK
Akşam saatlerinde İBB tarafından düzenlenen farklı bir etkinlikte söz alan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki yüz binlerin akın ettiği etkinliği hazmedemedi.
İmamoğlu, büyük bir coşkuyla kutlanan etkinliğe ilişkin "korsan" ifadelerini kullandı.
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Ekrem İmamoğlu 560 bin kişinin katıldığı etkinliğe 'korsan' dedi
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan bugün gerçekleştirilen törenle dikildi. İstanbul'un Fethinin yıl dönümünün de kutlandığı etkinliğe resmi rakamlara göre 560 bin kişinin katıldığı açıklanırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu organizasyonu 'korsan' olarak nitelendirdi.
İmamoğlu açıklamasında,
"Kıymetli hemşehrilerim, bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin Fetih yıl dönümünü bölmek için çaba harcıyorlar." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni dolduran kalabalığa seslendi: Şu an karşımda 560 bin kişi bulunuyor
İstanbul'un Fethinin 569'uncu Yılı dolayısıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanı dolduran kalabalığa seslenerek, 'Aldığım resmi rakamlara göre şu anda 560 bin kişi bu alanda karşımda bulunuyor. Sizler 2023'e gittiğimiz bu yolda hazır olduğumuzu gösterdiniz.' ifadelerini kullandı.