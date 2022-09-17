İBB’de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği ortaya çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Sinan Gürbüz'ün, aynı anda üç şube müdürlüğünde görev yaptığı ortaya çıktı.
ÜÇ ŞUBEYE BİR MÜDÜR
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, 3 şubede birden müdürlük görevi yapan Sinan Gündüz'ün bilgisini Twitter hesabından paylaştı. AK Partili Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"CHP’li İBB Başkanına soruyorum; Sayın İmamoğlu, İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"
CHP’li İBB Başkanına soruyorum;
Sayın İmamoğlu, İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor? @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/ra3QKff0am
CHP’li İBB Başkanına soruyorum;