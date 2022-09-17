İBB’de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği ortaya çıktı

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Üniversiteye LGBT kuşatması: Küresel çetenin hedefi gençler

Gençler, üniversitelerde kurulan LGBT kulüpleri tarafından kuşatmaya alındı. Hem devlet hem özel üniversitelerde kurulan ve LGBT dernekleri tarafından fonlanan kulüpler öğrencilere, “akışkan kimliklerimiz” ve “üçüncü bir cinsiyet” adı altında LGBT’yi özendiren, üçüncü cinsiyete sürükleyen etkinlikler ve atölyeler düzenliyor.