Gündem İBBde Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği ortaya çıktı
POLİTİKA

İBB’de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği ortaya çıktı

İBB'de çalışan Sinan Gürbüz'ün belediyenin İnsan Kaynakları, Hayat Boyu Öğrenme ve Kalite ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü görevlerinin hepsine birden atandığı ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, İBB'nin üç şubesine müdür olarak atanan Sinan Gündüz üzerinden Ekrem İmamoğlu'na, "İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB’de Sinan Gündüz isimli çalışanın aynı anda üç şube müdürlüğü görevine getirildiği ortaya çıktı
Foto/arşiv

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Sinan Gürbüz'ün, aynı anda üç şube müdürlüğünde görev yaptığı ortaya çıktı.

ÜÇ ŞUBEYE BİR MÜDÜR

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, 3 şubede birden müdürlük görevi yapan Sinan Gündüz'ün bilgisini Twitter hesabından paylaştı. AK Partili Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li İBB Başkanına soruyorum; Sayın İmamoğlu, İBB’de bir kişiye kaç müdürlük düşüyor?"

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