İBB'nin 2021'de bitirmesi gereken meydanın açılış töreninde konuşan CHP'li Engin Altay: Başımız dik geziyoruz

Kartal Neyzen Tevfik Meydanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katılımıyla bugün açıldı.

2021 YILINDA BİTMESİ GEREKİYORDU

Yapımına 2020 yılında başlanan Kartal Neyzen Tevfik Meydanı'nın İBB tarafından yayınlanan meydan ve cadde düzenleme projeleri tablosuna göre 2021 yılında biteceği taahhüt ediliyordu. Meydanda yapılan düzenleme ve iyileştirme çalışmalarını 2021 yılında tamamlayamayan İBB, daha sonra ise çalışmaların 2022 yılı Haziran ayında biteceğini duyurmuştu.

HAZİRAN AYINDA DA TAMAMLANAMADI

Haziran ayında da tamamlanmayan çalışmalar eylül ayında bitirildi. İmamoğlu, geçtiğimiz sene biteceği taahhüt edilen Neyzen Tevfik Meydanının açılışını bugün yaptı.

ENGİN ALTAY: BAŞIMIZ DİK GEZİYORUZ

Açılışta açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "İstanbul'un her sokağında her meydanında başımız dik geziyoruz. Hem partim adına hem Bay Kemal adına, Ekrem başkana çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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