Gündem İBB yolların göle döndüğü Maltepenin geçitlerine Taşkın sorununu çözdük pankartı astı
İSTANBUL

İBB yolların göle döndüğü Maltepe'nin geçitlerine 'Taşkın sorununu çözdük' pankartı astı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından Maltepe'de su baskınları yaşanmış, pek çok noktada araçlar mahsur kalmıştı. Maltepe'de çekilen görüntüler hala hafızalardayken İBB'nin ilçenin geçitlerine astığı afişler 'pes' dedirtti. İBB, yolların göle döndüğü ilçeye "Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" yazılı afişler astı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB yolların göle döndüğü Maltepenin geçitlerine Taşkın sorununu çözdük pankartı astı
İstanbul/Maltepe

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü şiddetli yağış meydana geldi. Sabah saatlerinde başlayan yağışlarla birlikte megakentin pek çok noktasında su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı.

İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle pek çok vatandaş mağdur olurken su baskınlarının ardından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "153’e ulaşan ve telafi edilemez bir noktada olan sorun yaşamadık. Bu kadar yağışa rağmen çok az sorunla süreci atlattık, yönettik" sözleriyle büyük tepki çekti.

MALTEPE'DE ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ

İstanbul'da sağanak yağışın en etkili olduğu ilçelerden olan Maltepe'de yollar adeta göle dönmüş, pek çok araç suya gömülmüştü. Maltepe'de çekilen görüntüler hala hafızalardayken İBB'nin ilçenin geçitlerine astığı afişler 'pes' dedirtti. İBB'nin yolların göle döndüğü ilçeye "Maltepe'de de altyapıyı yeniledik, dere ıslahı yaptık, taşkın sorununu çözdük" yazılı afişler astığı görüldü.

İBB Başkanı İmamoğlu 'Artık yollar su altında kalmayacak' demişti: Sağanak o ilçede ulaşımı felç etti
OYNAT 01:50
İBB Başkanı İmamoğlu 'Artık yollar su altında kalmayacak' demişti: Sağanak o ilçede ulaşımı felç etti
Bugün İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın hayatı en fazla felç ettiği ilçelerden biri de Maltepe oldu. Geçen ay Maltepe-Kartal Atık Su Hattı ve Dere Islahı Projesi'nin açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Araçların köprü altında kalması, mahallelerin su altında kalması, yer altı geçitlerinde insanların mahsur kalması, alt geçitlerden geçilememesi' gibi problemlerin yaşanmayacağını söylemişti. Bugün ise Maltepe'de göle dönen köprü altlarında ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
FOTOĞRAF 6
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.
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Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü.
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Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı.
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Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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AKOM'dan yağışın etkisini artıracağı uyarısı<br><br>Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, \"Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir.\" ifadelerine yer verildi.
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Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da yine benzer manzara: Maltepe'de etkili olan sağanakta araçlar mahsur kaldı
OYNAT 00:31
İstanbul'da yine benzer manzara: Maltepe'de etkili olan sağanakta araçlar mahsur kaldı
İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar mahsur kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu. Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü.

Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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