Gündem İBBnin aylar önce kapattığı Kuzguncuk Parkına bir çivi bile çakılmadı
İSTANBUL

İBB'nin aylar önce kapattığı Kuzguncuk Parkı'na bir çivi bile çakılmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz aylarda zemin kısmında kayma olduğu gerekçesiyle kapattığı Kuzguncuk Parkı'nda hala bir çalışma başlatılmadı. İBB'den vatandaşların uğrak noktası olan parkta yapılacak olan çalışmaların ne zaman başlayacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBBnin aylar önce kapattığı Kuzguncuk Parkına bir çivi bile çakılmadı
Kuzguncuk Parkı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'da bulunan Kuzguncuk Parkı'nı geçtiğimiz aylarda zemin kısmında kayma olduğu gerekçesiyle kapattı. İstanbulluların uğrak noktası olan parkın etrafı, zemin güçlendirme çalışmaları yapılacak olması sebebiyle İBB ekipleri tarafından panel çitlerle çevrildi.

AYLAR GEÇTİ ÇALIŞMA BAŞLAMADI

İBB'nin kapattığı boğaz manzaralı parkta aradan aylar geçmesine rağmen hala bir çalışma başlamadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara ilişkin bir açıklama yapılmazken parkın kapatıldığı panel çitlere, “Park, sert zeminlerde güçlendirme çalışması nedeniyle geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Sizleri en kısa sürede güvenli bir şekilde parkla buluşturmak için İBB’nin diğer birimleri ile birlikte çalışmalarımız devam etmektedir” yazılı pankart asıldığı görüldü.

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