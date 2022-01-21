İBB'nin bir 'engelleniyoruz' yalanı daha çürütüldü

CHP'li İBB "engelleniyoruz" algısı oluşturmaya devam ediyor. Bu algı operasyonuna bazı medya organları da hizmet ediyor. Son olarak Sözcü Gazetesi, AK Parti'li Üsküdar Belediyesi'nin 9 aydır elektrik vermediği Halk Ekmek büfesinin etrafında kazı çalışması başlattığını öne sürdü. Gazetenin haberinde, büfeyi işleten Rıfat Aslan'ın gazi olduğu vurgulandı.

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İBB VERDİĞİ SÖZÜ 9 AYDIR TUTMADI

Ancak Sözcü'nün haberinin arkasından algı operasyonu çıktı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İBB'nin 9 ay önce verdiği sözü tutmadığını belirtti.

İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" algısını beslemek için sözün yerine getirilmediğini vurgulayan Türkmen, "Dediğimiz oldu, büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı" ifadelerini kullandı.

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"NERESİNDEN TUTARSAN TUT YALAN"

Hilmi Türkmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu büfenin yerinin hatalı olduğu, değişmesi gerektiği İBB yönetimince 9 ay önce kabul ve taahhüt edildi.

Ama “engelliyorlar” algısını beslemek için değiştirmediler!

Dediğimiz oldu, büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı. Yapılan habere bakın. Neresinden tutarsan tut, yalan!

"GELİNEN NOKTA VAHİM"

Bunun adı iş yapmak değil, iyi olmayan bir niyetle, gazi vatandaşımızı da alet ederek kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaktır. Gelinen nokta vahimdir! Gerçekten çok yazık."

Bu büfenin yerinin hatalı olduğu, değişmesi gerektiği İBB yönetimince 9 ay önce kabul ve taahhüt edildi.



Ama “engelliyorlar” algısını beslemek için değiştirmediler!



Dediğimiz oldu, büfe İBB ve AYEDAŞ şantiyesi içinde kaldı.



Yapılan habere bakın.

Neresinden tutarsan tut, yalan! https://t.co/dWd9C4xpNd REKLAM January 21, 2022

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"BÜFEYİ KOYAN DA ŞANTİYEYİ KURAN DA İBB"

Üsküdar Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da çalışmanın İBB ve AYEDAŞ tarafından yapıldığı vurgulanarak, "Bahsi geçen çalışma İBB ve AYEDAŞ tarafından yapılmaktadır! Büfeyi şantiye kuracağı yerin tam ortasına koyan, 10-15 metre karşı tarafa ısrarla kaldırmayan, bir algı çalışması uğruna gazimizi de hizmet alan vatandaşları da mağdur eden İBB’yi kamuoyu vicdanına havale ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bahsi geçen çalışma İBB ve AYEDAŞ tarafından yapılmaktadır!



Büfeyi şantiye kuracağı yerin tam ortasına koyan, 10-15 metre karşı tarafa ısrarla kaldırmayan,



bir algı çalışması uğruna gazimizi de hizmet alan vatandaşları da mağdur eden İBB’yi kamuoyu vicdanına havale ediyoruz. https://t.co/qyeMKqW19M pic.twitter.com/4uhFZLvLcs REKLAM January 21, 2022