İBB'den yeni gasp girişimi: 'Erdoğan'ı destekliyorsunuz' deyip zabıta baskınıyla ihalesiz kendi firmalarını yerleştirmek istediler

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda, sabah saatlerinde sıra dışı bir hareketlilik ve gasp girişimi yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı zabıta birlikleri, günün ilk ışıklarıyla meydana gelerek alanda faaliyet gösteren Big Bus Tours'a ait otobüsleri uzaklaştırma girişiminde bulundu.

YÜZLERCE ZABITAYLA BASKIN YAPILDI

Firmaya ait otobüs sahiplerinin araç başlarında gasp girişimine karşı çıkmaya çalışması sonucu çıkan arbedede iki çalışan İBB Zabıtası tarafından yumruklanarak darp edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay yatıştırıldı.

"ERDOĞAN'I VE AK PARTİ'Yİ DESTEKLİYORSUNUZ"

Olayın şahitlerinden bir firma görevlisi, "AK Parti'yi ve Erdoğan'ı destekliyorsunuz" denilerek kendilerine saldırıldığını, alandan çıkarılmaya çalışılmalarının sebebinin bu olduğunu aktardı.

İBB DESTEKLİ FİRMAYI İHALESİZ YERLEŞTİRME

İstanbul'da otobüslerle şehir turu düzenleyen Big Bus Tours, 10 yıldır Sultanahmet Meydanı'nda faaliyet gösteriyor. İddiaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklenen bir başka firma, hiçbir yasal hakkı olmadan, ihalesiz bir şekilde meydana Big Bus Tours'un yerine yerleştirilmeye çalışılıyor.

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"MAHKEME KARARI BULUNMUYOR"

Yapılan baskını anlatan firma çalışanı, mahkeme kararı olmaksızın sadece İETT ve İBB tarafından düzenlenen evraklarla "İşgal ediyorsunuz" denilerek saldırıldığını ve bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldıklarını ifade etti. Çalışan, İBB'nin sözleşmelerini pandemi bitene kadar uzattığını aktardı.

İETT BAKIMININ VERİLDİĞİ ŞİRKETİN OTOBÜSLERİ

İBB yönetiminin, 160 otobüs ihalesini CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete verdiği ortaya çıkmıştı. O şirketin sahibi ise Remzi Baka. Big Bus Tours'un yerine konulmak istenen otobüsler de bu şirketin araçları. İhalesiz işler yüzünden, konuya ilişkin İBB yetkilileri hakkında soruşturma bulunuyor.

İBB yönetimine ilişkin, benzer logo ve isimle hukuka aykırı şekilde aynı işi kendilerinin yapmaya çalıştığına dair suçlamalar bulunuyor. Hatta firma yetkilileri İBB otobüslerinin hatlarını öğrenmek için kendilerini takip ettiğini, zabıtalar tarafından sebepsiz şekilde kontrole tabi tutulduklarını ifade ediyor.

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