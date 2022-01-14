Zeytinburnu'ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında dün noter huzurunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı çekilişte, 321 konut ve 22 bağımsız birimin sahipleri belirlendi.

Canlı yayınlanan ve 3+1 dairelerin 121. yedek talihlisinin belirlendiği kurada bir görevlinin çektiği topu torbaya atıp yeniden farklı bir top çekmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada hile yapıldığı tartışmalarına yol açtı.

OYNAT 00:51 İBB'nin 'kurada hile' oyununda yeni perde: Farklı görüntüler ortaya çıktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın Tuzla'da yer alan konut projesinin kura çekiminde hile yapıldığı iddia edilmişti. Dün gündemi sarsan gelişmenin ardından bugün yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Öncelikli grup olarak belirlenen 'sağlık çalışanı' kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı. BiP'te paylaş

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İBB'NİN 'KURADA HİLE' OYUNUNDA YENİ PERDE

Çekilişle ilgili bugün ortaya çıkan başka bir görüntüde ise yine benzer bir durum yaşandı.

Öncelikli grup olarak belirlenen "sağlık çalışanı" kategorisinde 2+1 kapalı mutfak evlerin çekilişi esnasında ikinci sırada bulunan görevli hostesin çektiği topa bakıp geri atması ekranlara yansıdı.

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Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki oluştururken noterlik ve KİPTAŞ'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bakırköy 23. Noteri Başkatibi Nurettin Aytekin, dün çekilişte görevli hostesi değiştirip yaşanan olayın bilerek yapılmadığını aktarmıştı.