İBB tiyatrosu yine sahnede: KİPTAŞ'ın kura çekimine hile karıştı
CHP'li İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın kura çekiminde torbadan çekilen numarada istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldığı görüldü. Kura çekimindeki hile tepkileri beraberinde getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Tuzla Aydınlık Evler sosyal konut projesi için bugün kura çekimi yapıldı. Zeytinburnu'nda bulunan KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ndeki kura çekimine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Ancak kura çekimi sırasında görüntülere yansıyan görevlinin hareketi noter huzurunda gerçekleşen kurada hile yapıldığını gözler önüne serdi.
AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin'in sosyal medya hesabından kura çekimine ilişkin paylaştığı görüntüde, torbadan çekilen kura numarasında istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldı.
CHP'Lİ İBB'NİN TİYATROSU OYNANDI
Fahri Şahin olayla ilgili paylaşımında "İBB’nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor" diyerek "Adalet sadece sahnede var. Kiptaş’ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekilişinde yine bir CHP’li İBB’nin tiyatrosu oynandı. Kura çekilişindeki 3. kişinin eline lütfen dikkatli bakınız. İBB'nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor" ifadelerini kullandı.
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'SORUŞTURMA BAŞLATILSIN'
Şahin'in Twitter'dan yaptığu paylaşım tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları olayla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.