İBB tiyatrosu yine sahnede: KİPTAŞ'ın kura çekimine hile karıştı

İşten çıkarılan İBB eski çalışanları eylem yaptı: Gazi olduğum için kapının önüne koyuldum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor A.Ş.'den çıkarılan işçiler bina önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu.



Haksız yere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İşten Atılanlar Platformu adına açıklama yapan Rasim Yağar, “Bildiğiniz üzere “Her şey çok güzel olacak” vaadiyle iş başına gelen Sayın Ekrem İmamoğlu, Seçim öncesi İstanbul halkına verdiği namus ve şeref sözünü unutmuş olmalı ki ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran, gerek pandemi, gerekse ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu günlerde, binlerce insanımızı haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmıştır.' şeklinde konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde haksız yere işten çıkartıldığını kaydeden 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir, “ Ben kendilerine söyledim. Beni neden işten çıkarıyorsunuz? Gazi olmam sebebiyle mi. Bunu söyleyemeyiz. İnsan Kaynakları müdürü kadın bu haksızlığa dayanamayarak istifa etti. Benim suçum neydi. Benim 5 yılda hiçbir saygısızlığım yok ama yine de işime son verildi. Benim tek suçum demek ki gazi olmaktı. Gazi olduğum için kapı önüne kondum.' dedi.





