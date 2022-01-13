Gündem İBB tiyatrosu yine sahnede KİPTAŞın kura çekimine hile karıştı
İSTANBUL

İBB tiyatrosu yine sahnede: KİPTAŞ'ın kura çekimine hile karıştı

CHP'li İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın kura çekiminde torbadan çekilen numarada istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldığı görüldü. Kura çekimindeki hile tepkileri beraberinde getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB tiyatrosu yine sahnede: KİPTAŞın kura çekimine hile karıştı
Kura çekiminde numara bakan görevlinin topu tekrar torbaya attığı yeniden bir rakam çektiği görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ, Tuzla Aydınlık Evler sosyal konut projesi için bugün kura çekimi yapıldı. Zeytinburnu'nda bulunan KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ndeki kura çekimine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Yine bir CHP'li İBB tiyatrosu: KİPTAŞ kura çekimine hile karıştı
OYNAT 00:17
Yine bir CHP'li İBB tiyatrosu: KİPTAŞ kura çekimine hile karıştı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştirak şirketi KİPTAŞ'ın Tuzla ilçesi Aydınlıkevler mahallesinde inşa ettiği konutlar için kura çekimi bugün düzenlendi. Kurada torbadan çekilen kura numarasında istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldı. Sosyal medya hesabından kura çekimine ilişkin görüntüleri paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin 'Kiptaş'ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekilişinde yine bir CHP'li İBB'nin tiyatrosu oynandı. Kura çekilişindeki 3. kişinin eline lütfen dikkatli bakınız. İBB'nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor' dedi.


Ancak kura çekimi sırasında görüntülere yansıyan görevlinin hareketi noter huzurunda gerçekleşen kurada hile yapıldığını gözler önüne serdi.

Görevli önce çektiği numaraya baktı.
Görevli önce çektiği numaraya baktı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin'in sosyal medya hesabından kura çekimine ilişkin paylaştığı görüntüde, torbadan çekilen kura numarasında istenilen rakamın gelmemesi üzerine tekrardan numara çekimi yapıldı.

Çektiği topu torbaya geri atan görevli yeniden bir rakam seçti.
Çektiği topu torbaya geri atan görevli yeniden bir rakam seçti.

CHP'Lİ İBB'NİN TİYATROSU OYNANDI

Fahri Şahin olayla ilgili paylaşımında "İBB’nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor" diyerek "Adalet sadece sahnede var. Kiptaş’ın Tuzla Aydınlık Evler projesi kura çekilişinde yine bir CHP’li İBB’nin tiyatrosu oynandı. Kura çekilişindeki 3. kişinin eline lütfen dikkatli bakınız. İBB'nin misafir belediye başkanı sözde adalet dağıtıyor" ifadelerini kullandı.

'SORUŞTURMA BAŞLATILSIN'

Şahin'in Twitter'dan yaptığu paylaşım tepkileri beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları olayla ilgili soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

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İşten çıkarılan İBB eski çalışanları eylem yaptı: Gazi olduğum için kapının önüne koyuldum
OYNAT 01:15
İşten çıkarılan İBB eski çalışanları eylem yaptı: Gazi olduğum için kapının önüne koyuldum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Spor A.Ş.'den çıkarılan işçiler bina önünde toplanarak basın açıklamasında bulundu.

Haksız yere CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İşten Atılanlar Platformu adına açıklama yapan Rasim Yağar, “Bildiğiniz üzere “Her şey çok güzel olacak” vaadiyle iş başına gelen Sayın Ekrem İmamoğlu, Seçim öncesi İstanbul halkına verdiği namus ve şeref sözünü unutmuş olmalı ki ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran, gerek pandemi, gerekse ekonomik sıkıntıların yaşandığı şu günlerde, binlerce insanımızı haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarmıştır.' şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde haksız yere işten çıkartıldığını kaydeden 15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir, “ Ben kendilerine söyledim. Beni neden işten çıkarıyorsunuz? Gazi olmam sebebiyle mi. Bunu söyleyemeyiz. İnsan Kaynakları müdürü kadın bu haksızlığa dayanamayarak istifa etti. Benim suçum neydi. Benim 5 yılda hiçbir saygısızlığım yok ama yine de işime son verildi. Benim tek suçum demek ki gazi olmaktı. Gazi olduğum için kapı önüne kondum.' dedi.



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