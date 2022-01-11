Ekşi Sözlük 'İBB iflas ediyor' yorumunu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla kaldırdı

Ekşi Sözlük'te bulunan 200 kişilik troll ağının sosyal medyada sistematik olarak kara propaganda faaliyetleri yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Provokatif yayınları ve iftiraya kadar varan algı operasyonları yapılan portalda; Ekrem İmamoğlu'nu, İBB'yi, CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren hesaplar engellenirken başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer bakan ve devlet görevlilerine hakaret seviyelerine ulaşan entry'lere ise göz yumuluyor.

Ekşi Sözlük'ün kara propagandasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ifşa eden '@abese_irca' yeni bir skandalı daha kamuoyuyla paylaştı.

HAYAT Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar'a nefret kustular

İMAMOĞLU'NA ELEŞTİRİYE 'TAHRİK' DEDİLER

'İBB’nin kamuya açtığı lojmanlar' başlığına yaptığı ‘İBB iflas edince elde avuçta ne varsa ortaya sürmeye başladı. İmamoğlu kendisi için yaptırdığı şehitlik arazisindeki ultra lüks köşkü ne zaman kamuya açacak acaba? Yoksa tasarruf sadece başkalarına mı? Müflis bir belediye başkanı icraatı.’ yorumu ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla kaldırıldı.

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"SOSYAL MEDYA ALGISI BU ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Kullanıcı gelişmeyi, "Ekşi sözlük İBB'nin iflas ettiğini yazdığım entry'i "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiası ile silmiş. Bu arada sözlükte 50'ye yakın Türkiye'nin iflas ettiğini iddia eden başlık var. Bakın işte sosyal medya algısı bu şekilde yapılıyor." diyerek duyurdu.