Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar'a nefret kustular

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve yerli ve Milli SİHA'ların öncü ismi, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar dün vefat etti.
Türkiye'nin savunma sanayiine büyük katkılar sunan Bayraktar'ın vefatı sonrası Ekşi Sözlük'te yüzlerce yorum yazıldı. O yorumlardan bazılarında ise skandal ifadelerin kullanıldığı görüldü.
"BİR OY EKSİLDİ DİYE" SEVİNDİLER
Özdemir Bayraktar'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olması üzerinden hedef alan kullanıcılar,
"AK Parti'den bir oy eksildiği için" sevindiklerini dile getirdi.
İşte yapılan yorumlardan bazıları:
HAYAT
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
GÜNDEM
Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekşi Sözlük'te halk ayaklanmaları çağrıları yapanlara tepki gösteren Erdoğan, 'Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi.' dedi.