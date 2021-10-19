Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar'a nefret kustular

Tamer Karadağlı'ya bir destek de Ferhat Yılmaz'dan: Vatanını sevmek suç mu?

Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın ile yaşadığı gerginlik sonrası CHP ve HDP tarafından linç kampanyası başlatılan oyuncu Tamer Karadağlı'ya bir destek de meslektaşı Ferhat Yılmaz'dan geldi. 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan Yılmaz 'Nasıl ki muhalif sanatçıların tepki gösterme hakkı varsa, bu devleti seven sanatçıların da tepki gösterme hakkı olduğuna inanıyorum. Vatanını seven, düzgün bir adamdır. Ağır bir yanlış anlaşılma var' şeklinde konuştu.