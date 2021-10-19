Hayat Ekşi Sözlükte Özdemir Bayraktara nefret kustular
AKTÜEL

Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar'a nefret kustular

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, dün vefat eden BAYKAR Savunma'nın kurucu ismi ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a yönelik skandal ifadeler kullanıldı. Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Bayraktar ile ilgili yapılan yorumlar tepki çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekşi Sözlükte Özdemir Bayraktara nefret kustular
Özdemir Bayraktar

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve yerli ve Milli SİHA'ların öncü ismi, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar dün vefat etti.

Türkiye'nin savunma sanayiine büyük katkılar sunan Bayraktar'ın vefatı sonrası Ekşi Sözlük'te yüzlerce yorum yazıldı. O yorumlardan bazılarında ise skandal ifadelerin kullanıldığı görüldü.

"BİR OY EKSİLDİ DİYE" SEVİNDİLER

Özdemir Bayraktar'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olması üzerinden hedef alan kullanıcılar, "AK Parti'den bir oy eksildiği için" sevindiklerini dile getirdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
HAYAT
Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma
GÜNDEM
Ekşi Sözlük'teki 'ayaklanma' paylaşımına soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
OYNAT 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ekşi Sözlük' tepkisi: Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekşi Sözlük'te halk ayaklanmaları çağrıları yapanlara tepki gösteren Erdoğan, 'Hiçbir dijital mecra, hukuktan azade değildir. Onlar da bedelini ödeyecektir. Bu platformda, yalan haber, ırkçılık, terör çağrılarının yatağı olmuş vaziyette. İtibar suikastı ne ararsan bunlarda var. Yalan tezgahı gibi çalışıyorlar. Adı üstünde Ekşi Sözlük, bayağı ekşi.' dedi.
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