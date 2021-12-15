Gündem İBBde beş kişinin daha terörle bağı çıktı
POLİTİKA

İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki terör bağlantılı isimler tek tek ortaya çıkıyor. Sol terör örgütleriyle irtibatı tespit edilen 5 kişinin daha belediyenin çeşitli kadrolarında işe alındığı belirlendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı
Arşiv

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) skandallar tek tek ortaya çıkıyor. AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkaran İBB, belediye kadrolarını PKK, DHKP-C ve FETÖ’cülerle doldurdu. Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınan terör örgütleriyle irtibatlı kişilerden bazılarının ismi daha önce ortaya çıkmıştı. 5 kişinin daha ismine ulaşıldı. İşte o isimler:

ÜMİT B.
ÜMİT B.

POLİSLE ÇATIŞAN TERÖRİSTİ ANDI

Ümit B.: Tunceli’deki polis uygulama noktasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen DHKP-C terör örgütü mensubu Oğuz Meşe için 15 Aralık 2016’da İstanbul’da düzenlenen etkinlikte pankart asmaya çalışırken gözaltına alındı. 19 Aralık 2016’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 16 Şubat 2017’de tahliye oldu. 5 Temmuz’da İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de işe alındı.

UMUT K.
UMUT K.

GRUP YORUM PROTESTOSUNDA GÖZALTINA ALINDI

Umut K.: DHKP-C’li Grup Yorum’un, İstanbul Fatih Yenikapı miting alanında 17 Nisan 2016’da konser verme talebi kabul edilmemişti. Bunu protesto etmek için İstanbul Maltepe’de slogan atarak yürüyen grup içerisinde yer aldığı için gözaltına alındı. İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışıyor.

TAYLAN Ö.
TAYLAN Ö.

Taylan Özgür S.: Ölüm orucundaki DHKP-C’li avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in, mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmaları sebebiyle 24 Ağustos 2020’de hastane önünde yapılan basın açıklamasında gözaltına alındı. 12 Mart itibariyle İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışıyor.

SEYHAN A.n
SEYHAN A.n

Terörist yuvası İBB FETÖ'cülere de kadro vermiş
GÜNDEM
Terörist yuvası İBB FETÖ'cülere de kadro vermiş

ÖRGÜTLE İLTİSAKTAN TUTUKLANDI

Seyhan A.: MLSPB terör örgütü mensuplarının 25 Kasım 1997’de verdikleri ifadeler sonucu örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle aynı tarihte İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı, 02 Aralık 1997’de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 2005 tarihinde ise İstanbul’da arsa duvarına “Halk Kültür Merkezleri” amblemi bulunan afişleri izinsiz yapıştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 19 Kasım 2020’den bu yana İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışıyor.

DENİZ A.
DENİZ A.

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARINA DESTEK VERMİŞ

Deniz Y.: Terör örgütlerince düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle çeşitli tarihlerde gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını protesto etmek için 11 Şubat 2021’de “Demokratik ve Özerk Üniversite Haktır” adı altında yayınlanan bildiride adı geçmiş. 15 Ocak 2020’den bu yana İstanbul Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletim ve Tic A.Ş.’de çalışıyor.

İBB'de işe alınan Sevtap Ayman’dan sosyal medyada PKK propagandası
GÜNDEM
İBB'de işe alınan Sevtap Ayman’dan sosyal medyada PKK propagandası
Hazine olduğu söyleniyor

'Hazine olduğu söyleniyor'

Türkiye'de tek örnek: Defineciler talan etti.
Rekora doymuyor

Rekora doymuyor

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı

​Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynak; banka, banker ve tefeci elinde finansal saldırı için silaha dönüşüyor.

​Numan Kurtulmuş ekonomik OHAL iddiaları hakkında net konuştu.

Kurtarma römorkörleri sevk edildi: Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Bakan Soylu duyurdu: 6 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.