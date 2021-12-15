İBB’de beş kişinin daha terörle bağı çıktı

Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) skandallar tek tek ortaya çıkıyor. AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkaran İBB, belediye kadrolarını PKK, DHKP-C ve FETÖ’cülerle doldurdu. Ekrem İmamoğlu döneminde işe alınan terör örgütleriyle irtibatlı kişilerden bazılarının ismi daha önce ortaya çıkmıştı. 5 kişinin daha ismine ulaşıldı. İşte o isimler:

ÜMİT B.

POLİSLE ÇATIŞAN TERÖRİSTİ ANDI

Ümit B.: Tunceli’deki polis uygulama noktasında çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilen DHKP-C terör örgütü mensubu Oğuz Meşe için 15 Aralık 2016’da İstanbul’da düzenlenen etkinlikte pankart asmaya çalışırken gözaltına alındı. 19 Aralık 2016’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 16 Şubat 2017’de tahliye oldu. 5 Temmuz’da İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de işe alındı.

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UMUT K.

GRUP YORUM PROTESTOSUNDA GÖZALTINA ALINDI

Umut K.: DHKP-C’li Grup Yorum’un, İstanbul Fatih Yenikapı miting alanında 17 Nisan 2016’da konser verme talebi kabul edilmemişti. Bunu protesto etmek için İstanbul Maltepe’de slogan atarak yürüyen grup içerisinde yer aldığı için gözaltına alındı. İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışıyor.

TAYLAN Ö.

Taylan Özgür S.: Ölüm orucundaki DHKP-C’li avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik’in, mahkeme kararıyla hastaneye yatırılmaları sebebiyle 24 Ağustos 2020’de hastane önünde yapılan basın açıklamasında gözaltına alındı. 12 Mart itibariyle İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışıyor.

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SEYHAN A.n

GÜNDEM Terörist yuvası İBB FETÖ'cülere de kadro vermiş

ÖRGÜTLE İLTİSAKTAN TUTUKLANDI

Seyhan A.: MLSPB terör örgütü mensuplarının 25 Kasım 1997’de verdikleri ifadeler sonucu örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle aynı tarihte İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı, 02 Aralık 1997’de sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 2005 tarihinde ise İstanbul’da arsa duvarına “Halk Kültür Merkezleri” amblemi bulunan afişleri izinsiz yapıştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 19 Kasım 2020’den bu yana İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’nde çalışıyor.

DENİZ A.

BOĞAZİÇİ PROTESTOLARINA DESTEK VERMİŞ

Deniz Y.: Terör örgütlerince düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle çeşitli tarihlerde gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını protesto etmek için 11 Şubat 2021’de “Demokratik ve Özerk Üniversite Haktır” adı altında yayınlanan bildiride adı geçmiş. 15 Ocak 2020’den bu yana İstanbul Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim İşletim ve Tic A.Ş.’de çalışıyor.

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