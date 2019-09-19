İBB Şehir Tiyatroları'nda sansür başladı

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Bakan Akar'dan güvenli bölge açıklaması: Oyalama olursa çalışmalar biter

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge tesisi çalışmalarına ilişkin, "Müzakere ve ortak çalışmalara, birlikte yaptığımız çalışmalara amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter." dedi