İBB Şehir Tiyatroları'nda sansür başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın (ŞT) 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı.
Yeni dönemde Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş', Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' ve İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar' oyunlarının yeni sezonda repertuvardan çıkarılması dikkatlerden kaçmadı.
İBB Kültür Daire Başkanı Muratlı, söz konusu oyunlarının yeni dönemin repertuvarından çıkarılmasını 'ekonomik' gerekçelerle açıkladı. Çıkarılan oyunların hepsinin muhafazakar yazarların kaleminden çıkmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.
5 ay önce seyirciyle buluşmuştu
Yazar Mustafa Kutlu özel hikayelerinden 'Mavi Kuş' Nisan ayında gösterime girmiş ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı.
- Türk fikir, aksiyon ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Necip Fazıl Kısakürek'in, 1960'da kaleme aldığı 'Reis Bey' ise ilk kez 2017 yılında gösterime girmişti.