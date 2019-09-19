Hayat İBB Şehir Tiyatrolarında sansür başladı
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İBB Şehir Tiyatroları'nda sansür başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2019-2020 sezonunun repertuvarları açıkladı. Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş', Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' ve İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar' oyunlarının yeni dönemin repertuvarlarında yer almaması tepki çekti. İBB Kültür Daire Başkanlığı bu kararı ekonomik gerekçelerle açıklasa da, repertuvardan kaldırılan oyunların hepsinin muhafazakar kalemlerden çıkması 'sansür' eleştirilerini beraberinde getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Kutlu’nun efsane eseri Mavi Kuş, Nisan ayında gösterime girmişti.
Mustafa Kutlu’nun efsane eseri Mavi Kuş, Nisan ayında gösterime girmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın (ŞT) 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı.

Yeni dönemde Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş', Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' ve İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar' oyunlarının yeni sezonda repertuvardan çıkarılması dikkatlerden kaçmadı.

İBB Kültür Daire Başkanı Muratlı, söz konusu oyunlarının yeni dönemin repertuvarından çıkarılmasını 'ekonomik' gerekçelerle açıkladı. Çıkarılan oyunların hepsinin muhafazakar yazarların kaleminden çıkmış olması ise dikkatlerden kaçmadı.

5 ay önce seyirciyle buluşmuştu

Yazar Mustafa Kutlu özel hikayelerinden 'Mavi Kuş' Nisan ayında gösterime girmiş ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı.

  • Türk fikir, aksiyon ve sanat hayatında önemli bir yere sahip olan Necip Fazıl Kısakürek'in, 1960'da kaleme aldığı 'Reis Bey' ise ilk kez 2017 yılında gösterime girmişti.

'Mavi Kuş' oyunu seyirciyle buluştu
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'Mavi Kuş' oyunu seyirciyle buluştu
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