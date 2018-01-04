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POLİTİKA

İbrahim Kalın: Skandal bir davanın skandal bir kararıdır - Son dakika haber

İbrahim Kalın: Skandal bir davanın skandal bir kararıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de basın toplantısı düzenledi. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa ziyareti, ABD'deki skandal Hakan Atilla kararı, kabine değişikliği iddiası, KHK, OHAL ve bedelli askerlik gibi birçok konuda açıklamalar yaptı.

Haber MerkeziAAYeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanımız yarın Fransa'ya gidiyor. Hem ikili ilişkiler, hem de bölge konular ele alınacak.

Fransa'da bizim 700 bin soydaşımız yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız temsilcileri ile görüşecek.

Macron basınla bir araya geldiğinde Türkiye'de basın özgürlüğüyle ilgili bazı ifadeler kullandılar. Bu değerlendirmelerinin bilgi eksikliğine dayandığını düşünüyoruz. Eğer ön yargılı bir değerlendirme yahut hüküm verme söz konusu değilse Türkiye'de yargı ile ilgili konular yargının uhdesindedir. Bir kişinin gazeteci olması veya başka bir görevde olması onun masum olduğu, suç işlemeyeceği anlamına gelmez.

Skandal bir davanın skandal bir kararıdır

  • (ABD'deki Hakan Atilla davası) Bu, skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Bundan daha öte bir anlamı yoktur. Zaten bu davanın Türkiye'nin iç işlerine müdahaleye, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve netti. Hukuk adına utanç verici bir senaryo şu an hayata geçirilmektedir.

ABD'deki Türkiye'ye kumpas davasında jüri kararı açıklandı
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ABD'deki Türkiye'ye kumpas davasında jüri kararı açıklandı

"Bizim için İran'ın istikrarı, barışı son derece önemli"

Bizim için İran'ın istikrarı, barışı, huzuru son derece önemlidir. Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini bir kez daha ifade etmemiz gerekir. Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz.

"Kabine değişikliği söz konusu değil"

Şuanda gündemimizde kabine değişikliği söz konusu değil. Gece gündüz çalışan kabinemiz var.

"Asker konuşlandırılması söz konusu değil"

S-400 savunma sistemleri bildiğiniz gibi, komple sistemden bahsediyorsunuz. Asker konuşlandırılması söz konusu değil. Eğitim amaçlı trafik olacaktır. Rus askerinin konuşlandırılması söz konusu değil.

"Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez"

(Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi) Suriye halkını hiçbir terörist grup temsil edemez. Suriye Kürtlerini de PYD ya da YPG temsil edemez. Biz PYD ve YPG'nin orada ne tür insan hakları ihlalleriyle, ne tür zulümlerle alan hakimiyeti sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Batı basını bunu görmek istemeyebilir çünkü bu, ABD'nin planının bir parçası olarak hayata geçirilmiş bir uygulama."

İçişleri Bakanımızın söylemi kararlılık açıklamasıdır. Uyuşturucu gibi belaya karşı kararlılık ifadesidir. Bunu başka yerlere çekmek kötü niyetle ifade edilebilir.

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Bakan Soylu: Kırın ayağını, suçu bana atın

Şu ana kadar OHAL çerçevesinde çıkarılan bütün KHK'lar devletin kendi işleyişi ile ilgilidir. Vatandaşa, millete dönük değil. Öncelikli hedefi bu. Neden? Süreç hızlı ilerlesin. Elbette bu kanunlar sonunda Meclis'e gelecek. Bundan sonra çıkacak KHK'lar da önünde sonunda Meclis'e gelecek. OHAL'in süresi ne kadar uzatılır? Bu değerlendirilir. Hem Bakanlar Kurulu hem MGK'da bu konu istişare edildikten sonra karara bağlanmaktadır.

'Mor beyin' tuzağı

Mor Beyin meselesinden önce de bir mekanizma vardı. Bir komisyon var, KHK'larla işinden atılan kişilerin komisyona başvurabiliyorlardı. İadeler de bir KHK çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bunlarla ilgili de gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

OHAL uzatılacak mı?

Önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu var, orada değerlendirilir, kararı alınınca paylaşırız.

Kudüs diplomasisi

Amerikan yönetiminin Kudüs'le ilgili tek taraflı kararı gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanımız bir yol haritasını ortaya koymuştu. İİT'yi olağanüstü zirveye çağırmamız, BM'deki oylamalar başarı ile hayata geçirilemesini sağladı. Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması için çalışmalar devam ediyor. Harem-i Şerif'in korunması ile ilgili bir karar alınmıştı. Bunlar da hayata geçirilecek. Ürdün ile yakın temas içindeyiz. Kudüs ve civarında yaşayan Filistinlilerin ekonomik olarak desteklenmesi meselesi... Aynı zamanda sistematik bir şekilde ekonomik güçleri ortadan kaldırılmak isteniyor. Zeytin, limon ağaçları sökülüyor. Bizim ekonomik olarak desteklememiz siyasi ve ahlaki bir sorumluluktur. Bu planı da hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Bedelli askerlik

Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok.

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