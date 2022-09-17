Gündem İçi öğrenci dolu servis alev aldı Panik anları kamerada
SAKARYA

İçi öğrenci dolu servis alev aldı: Panik anları kamerada

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, 15 Eylül Perşembe günü Okçular Mahallesi Yulaflı Sokak üzerinde meydana geldi. İçi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı.

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Haber Merkezi İHA
İçi öğrenci dolu servis alev aldı: Panik anları kamerada
Sakarya

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, 15 Eylül Perşembe günü Okçular Mahallesi Yulaflı Sokak üzerinde meydana geldi. İçi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı. Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı. O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; servis aracından dumanların yükselmesi, öğrencilerin araç içerisinde yaşadığı panik ve kısa bir süre sonra kendilerini dışarıya attıkları anlar yer aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Sakarya'da feci kaza: 1 ölü
GÜNDEM
Sakarya'da feci kaza: 1 ölü

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
FOTOĞRAF 11
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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
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Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
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Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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