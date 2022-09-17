İçi öğrenci dolu servis alev aldı: Panik anları kamerada

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde içi öğrenci dolu servisin motor kısmında çıkan yangın panik oluşturdu. Öğrencilerin servisten kaçıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 15 Eylül Perşembe günü Okçular Mahallesi Yulaflı Sokak üzerinde meydana geldi. İçi öğrenci dolu olan servis seyir halindeyken arızalandı. Sürücüsünün durdurduğu aracın motor kısmından biranda dumanlar yükselmeye başladı. Aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden öğrenciler panik yaşadı. O anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; servis aracından dumanların yükselmesi, öğrencilerin araç içerisinde yaşadığı panik ve kısa bir süre sonra kendilerini dışarıya attıkları anlar yer aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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