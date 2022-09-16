Sakarya'da feci kaza: 1 ölü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kamyonun altına giren otomobilde bulunan 25 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Doktor Hasan Akgün Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. (27) idaresindeki 06 CDL 712 plakalı BMW marka otomobil, hastane kavşağı istikametine dönüş yapmak isteyen İ.K. (47) idaresindeki kamyonun altına girdi. Otomobilin, kamyona adeta ok gibi sağlandığı kaza sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce otomobil sürücüsü M.O. ile Serkan Çavdar (25) bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Serkan Çavdar kaldırıldığı Kaynarca Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü İ.K. polis merkezine götürülürken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü M.O.’nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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FOTOĞRAF 21 İlk kaza haberi Kocaeli’nin Körfez ilçesi, TEM Otoyolu Ankara istikameti, Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde arızalanan 06 BKA 350 plakalı bir oto çekici, karayollarına ait 49 AS 838 plakalı çekici tarafından yoldan çekilmeye başlandı. Sağ şeritte bulunan araçlara o sırada aynı istikamette seyir halinde olan Abdurrahman Ünsal idaresindeki Mitsubishi marka 41 FH 004 plakalı oto kurtarıcı çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 aracın üzerinden takla atan oto kurtarıcı ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada 2 kişi yaralanarak tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken takla atan kurtarıcının sürücüsü Abdurrahman Ünsal sıkıştığı aracın içinde yaşamını yitirdi. Olayı gören İsmail Şahin, “Şu öndeki oto çekici arıza vermişti. Çekme aracı da onu çekmeye geldi. O esnada da başka bir çekici bunların üstünden zıplayarak ters döndü\" dedi. Kaza sebebiyle 2 saat kapalı olan otoyolda uzun kuyruklar oluştu, tek şeritten yol tekrardan trafiğe açıldı. İkinci kaza haberi ise Karabük'ten geldi. Safranbolu'dan Karabük'e gelen Ali Emre G. (20) yönetimindeki 45 B 5576 plakalı otomobil ile Bulak köyü istikametinden 100. Yıl Mahallesi istikametine giden Salih P'nin (69) kullandığı 78 AH 435 plakalı otomobil, Bulak kavşağında çarpıştı. Kazada sürücü Salih P. ile yanındaki eşi Behiye P. (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ve yanındaki Bedirhan E. (20) ise sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Üçüncü ölümlü kaza ise TEM Otoyolu Bolu mevkiinde meydana geldi. Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Yedigöller Park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Yiğit Üzer yönetimindeki 34 ERS 18 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yusuf Topluca idaresindeki 10 BBL 46 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Topluca’nın kullandığı otomobil bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralanırken Yusuf Topluca yönetiminde araç içerisinde bulunan ve isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Üç ilden kaza haberleri peş peşe geldi: Beş ölü çok sayıda yaralı var Kocaeli TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi takla attığı aracın içinde sıkışarak hayatını kaybetti kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Karabük'te ve Bolu'da meydana gelen kazalarda ise dört kişi öldü, çok sayıda kişide yaralandı.

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