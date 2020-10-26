İçişleri Bakanı Soylu kadın muhtarlarla buluştu

Bakan Soylu: Mahallenizdeki torbacıları mutlaka yetkililere bildirin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Soylu, 'Mahallenizde, semtinizde, gençlerin uyuşturucu kullandığı alanlar var mı? Torbacılar musallat oluyor mu? Bunları dikkatle takip edip mutlaka yetkililere bildirin' 'Bir umursamazlık söz konusu olursa, zannetmiyorum ama, direk benim haberim olsun. Biz gereğini yaparız. Çünkü bu mesele bizim millet meselemizdir. Çocuklarımızı zehirleyip ailelerinden ayırmak istiyorlar. Buna müsaade edemeyiz' dedi.