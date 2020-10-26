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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu kadın muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Soylu kadın muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadınlara muhtar seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla kadın muhtarlarla makamında bir araya geldi. Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da yer aldı.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü.
İçişleri Bakanı Soylu'nun kabulü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kabulde kadın muhtarlarla bir süre sohbet etti.

Kadın muhtarların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ortaya koyduğu gayrete teşekkür eden Soylu, bu dönemde muhtarlık kurumunun toplumla nasıl bütünleştiğini herkesin gördüğünü dile getirdi.

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Önemli adımlar atıldı

Süleyman Soylu, özlük haklarında ciddi iyileştirmeler yapılan muhtarların maaşlarında da son dönemlere göre önemli artış kaydedildiğine işaret ederek, muhtarlık daire başkanlıklarının kurulması ile illerde bir vali yardımcısının sürekli muhtarlarla muhatap olmasına yönelik adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu da yer aldı.

Bakan Soylu: Mahallenizdeki torbacıları mutlaka yetkililere bildirin
OYNAT 00:46
Bakan Soylu: Mahallenizdeki torbacıları mutlaka yetkililere bildirin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan Soylu, 'Mahallenizde, semtinizde, gençlerin uyuşturucu kullandığı alanlar var mı? Torbacılar musallat oluyor mu? Bunları dikkatle takip edip mutlaka yetkililere bildirin' 'Bir umursamazlık söz konusu olursa, zannetmiyorum ama, direk benim haberim olsun. Biz gereğini yaparız. Çünkü bu mesele bizim millet meselemizdir. Çocuklarımızı zehirleyip ailelerinden ayırmak istiyorlar. Buna müsaade edemeyiz' dedi.


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