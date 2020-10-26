İçişleri Bakanı Soylu: Haziranın sonunda Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme Araştırma Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bir dönem genel teftişlere ara verildiğini hatırlattı.

"FETÖ sadece devleti ele geçirmeye çalışan bir organizasyon değildir. 'Devletin içerisinde vatansever, milletsever, ülkesever insanlar olur da açığa düşeriz' diye başka bir mantığı ortaya koymuştur. Devletin içini boşaltmaya çalışmıştır" diyen Soylu, FETÖ'nün ayrıca devletin denetim mekanizmasını çürütmeye ve etkisiz hale getirmeye çalıştığını vurguladı.

Bakan Soylu, "Bizim yapmamız gereken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gelecek nesillerde kendi sistem duvarını korumasını sağlayabilmek ve milletimizin bu sistem duvarıyla beraber bir daha bu tehlikelerle karşı karşıya kalmaması lazım geldiğini ifade ediyor muyduk? Tam da buradaki vidaların tekrar yerlerine konulması ve sıkılması lazımdı. 15 Temmuz'dan beri Türkiye bunu yapıyor, her haliyle..." diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Soylu, güçlü bir istihbarat yapısıyla sadece terörle mücadele de değil, aynı zamanda asayiş, göç ve uyuşturucu olaylarında da nasıl bir kazanım elde edildiğinin gösterildiğini anlattı.

Mülkiye Teftiş Kurulunda en önemli mekanizmanın "denetim mekanizması" olduğuna dikkati çeken Soylu, bir taraftan denetimin bir taraftan da rehberliğin ortaya konulduğunu aktardı.

Yerel yönetimlerin denetiminin de asli görevlerinden olduğunu dile getiren Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulunun denetim ve rehberlik hizmeti olduğu kadar, önleyicilik hizmeti de bulunduğunu ifade etti.

"Türkiye nüfus hizmetlerinde hakikaten çağ atladı"

Bakan Soylu, yakın zamanda istihbarat birimleri, belediyeler, kalkınma ajansları, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, geri gönderme merkezleri, kayyumlar, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurum ve kuruluşlarda sadece özel teftişe tabi denetimler yapıldığına işaret etti.

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Nüfus müdürlüklerinde de özel teftişe tabi denetimler yapıldığını hatırlatan Soylu, "Türkiye nüfus hizmetlerinde hakikaten çağ atladı. Şu ana kadar böyle biraz daha tasarruf da ederek, 140'a yakın nüfus müdürlüğümüzü restore ettik, yani yeni konseptimize döndürdük. Vatandaşımız gittiği zaman bir bankadan çok daha modern bir devlet kuruluşuyla karşılaşıyor." şeklinde konuştu.

Devletin teknolojide, verimlilik ve vatandaşın memnuniyete ulaşması ve hizmet anlayışında da özel sektörün gerisinde kalmaması gerektiğine dikkati çeken Soylu, buna mekan, personelin eğitimi, davranış biçimi ve hızlılığının da dahil olduğunun altını çizdi. Soylu, şöyle devam etti:

"112 acil çağrı merkezi, Allah nasip ederse yani ben tarih veriyorum ki arkadaşlar biraz daha gaza bassınlar diye haziranın sonunda inşallah Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek, 155, 156, 157, itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak. Peki bu niye heyecanlandırıyor bizi? Bizi heyecanladırmasının sebebi, elbetteki konforlu birşey, birçok numarayı bilmemize gerek kalmayacak, modern bir şey ama başka birşey daha var; elimizde öyle bir data öyle bir veri olacak ki kazanın, hırsızlığın en çok nerede olduğunu bir tuşla görebileceğiz. Bir kaza olduğu zaman bir sağlık ekibinin hangi saatte nereden oraya ulaşabildiğini, daha iyi konumlanma noktasının neresi olması lazım geldiğini çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Orman yangınlarının hangi bölgede olduğunu ve buna ait tedbirlerin ve önlemlerin hangi bölgeye doğru yoğunlaştırılması lazım geldiğini görebileceğiz. Beni heyecanlandıran tarafı burası. Elimizde bütün bilgiler ve bütün veriler olacak."

Bu konuda alınacak personelin önemli bir bölümünü, acil çağrı hizmeti eğitimi görenlerden seçeceklerini ifade eden Soylu, "Böylece orada vadettiğimiz şey şudur; eğitimini alan, profesyonel ve bu konuda önemli ölçüde çaba sarfeden bir anlayışı ortaya koymuş olacağız." dedi.

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"Cudi'nin kalbine güvenlik kulelerimizle girdik"

Soylu, yapılan güvenlik operasyonlarına da değinerek, "Cudi'nin kalbine güvenlik kulelerimizle girdik. Şimdi çok uzun yıllardan beri 100 yılı aşkın bir zamandan beri Türkiye'nin önemli bir güvenlik meselesi olan İran'dan Türkiye'ye terörist aktarımının önemli bir merkezi olan Tendürek'te de aynı şeyi yapacağız" diye konuştu.

Her meselede bambaşka bir yapı ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Soylu, sorumluluklarında bulunan 2020 ve 2030 Karayolları Trafik Stratejik Planı üzerinde tam bir yılı aşkın bir süredir çalışıldığına işaret etti.

Dünyada 2011-2020 Stratejik Planı'nda, verdiği söze sadık kalan, uyan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Soylu, "Trafik kazaları ölüm sayısı yüzde 50'nin üzerinde bizde azaldı. Dünyada bir ülke daha var" ifadesini kullandı.

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Soylu, araç, yol standardı ve trafikte alınan tedbirlerin eş güdüm içerisinde götürüldüğünü belirtti.

Denetim ve teftişlerden elde edilen sonuçları izlediklerini bildiren Bakan Soylu, hedefte bir sapma söz konusu olduğu zaman da bir araya gelerek, bu sapmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Ayrıca yıllık planlar yaptıklarını, salgın döneminde de bunu revize etmeyip, salgının genel faaliyet planlarına etkilerini görmek istediklerini aktaran Soylu, salgın öncesi ve salgın sonrasında da ayaklarını yorganlarına göre uzattıklarını anlattı.

"FETÖ ile mücadelede İçişleri Bakanlığı bünyesinde toplam 26 bin 725 personel hakkında mülkiye müfettişleri tarafından rapor düzenlendi" diyen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Bu sayılar, bize tarif etmeye çalıştığım İçişleri Bakanlığı trendlerinden Mülkiye Teftiş Kurulumuzun da ayrışmadığını göstermektedir. Bu bizim için hem bir mutluluk kaynağıdır hem de önümüzdeki dönemde bu kurumdan beklentilerimize dair içimizi rahatlatan bir göstergedir."

Soylu, kurula seslenerek, sadece cezalandıran değil, mümkün olduğunca hata yapmayan bir teşkilata doğru yönelmeleri gerektiğini vurguladı.

Vatandaşa hizmette karakollara güven masaları kurduklarını aktaran Soylu, vatandaşın memnuniyetinin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teknolojiyi yoğunlaştıran, bürokrasiyi azaltan bir anlayış ortaya koyduklarını dile getirdi.

Tüm Mülkiye Teftiş Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Soylu, "İnanıyorum ki ortaya koyacağımız düşünce, yürüyüş ve belirleyeceğiniz bu anlamlı çizgi gelecek nesillerimize büyük katkı sağlayacaktır. Tıkır tıkır işleyen, vatandaşının güven duyduğu, vatandaşının emrine amade olan bir devlet anlayışını ve kendini her an hazır, güçlü gören devlet anlayışını hep beraber gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Soylu, eğitim programının başarılı geçmesini ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını da diledi.