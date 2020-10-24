Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İçişleri Bakanı Soyludan ABDye tepki Usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranış
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye tepki: Usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranış

İçişleri Bakanı Soylu, ABD Büyükelçiliğinin Türkiye’de terör saldırısı olabileceği yönündeki yayınladığı istihbari duyuma sert tepki gösterdi. Soylu "Bir duyuruyu paylaşmanın diplomatik bazı gereklilikleri söz konusudur. ABD Büyükelçiliği usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranışı ortaya koymuştur" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu İstanbul Afet Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

  • ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımlamasına ilişkin soru üzerine Bakan Soylu, “Büyük devlet olmanın sorumlulukları vardır. Büyük devlet, istediğim davranışı istediğim ülkede istediğim şekilde yaparım şeklinde bir düzensizlik içerisinde olmamalıdır. Elbette istihbari değerlendirmeler söz konusu olabilir. Alınacak kararları kendi internet sitesi üzerinden yayınlamak, başka bir ülkeyi töhmet altında bırakıcı bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Anlaşılan usul erkan adap kalmamış” dedi.

“Ciddi bir devletin yapması gereken bunu yetkili makama bildirmesidir”

Bakan Soylu devamla, “Elbette biz de hem kendi ülkemizle ilgili hem de başka ülkelerle ilgili birçok istihbari bilgiler elde ediyoruz. ABD Büyükelçiliği bırakın diplomatik gereklilikleri usul, erkan ve adaptan yoksun şekilde bunu ortaya koymuştur. Bizim görevimiz her yerin güvenliliğini temin etmektir. Dışişleri Bakanlığı ile de konuştum. MİT başkanımızla da konuştum.

Bize haftada bin 200 istihbari duyum geliyor. Bunların yüzde 30’u eyleme yöneliktir. Ciddi bir devletin yapması gereken bunu bulunduğu ülkenin yetkili makamına bildirmesidir. Bu istihbaratın muğlak bir bilgi notuyla değil, en azından irtibatta bulunduğunuz diplomatik kanalları ile görüşmeniz isabetli olandır. Her meseleyi siyasi bir değerlendirme olarak ele almaya çalışınca maalesef ortaya böyle durumlar çıkıyor. Bu konudaki süreç kendi sınırlarımızdan kaynaklı bir süreç değildir. Onlara gelen istihbari bilgisi Irak ve Suriye eksenli istihbarat olduğuna yönelik değerlendirme söz konusu” ifadelerini kullandı.


ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı
DÜNYA
ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

“Durumumuz Avrupa’dan daha iyi”

Bakan Soylu, Sağlık bakanı Fahrettin Koca 5 gün İstanbul’da olacak. Koordineli çalışma hakkında bilgi verir misiniz şeklindeki soru üzerine “Biz bu konuda Sağlık Bakanımızın emrindeyiz. Salgının başından beri beraber çalışıyoruz. Doğru tedbirleri almak ve doğru bilgileri vermek bizim sorumluluğumuzdur. Bize ne derse onu yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Denetimin sıklaştırılması istenirse sıklaştırırız. Ne istenirse yaparız. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur.

Vatandaşlarımızın da bu süreçlere riayet etmesini istiyoruz. Biz denetim yaparken vatandaşın hakkına sahip çıkıyoruz. Bu sürekli yapılan bir şey değil. Burada birbirimizin hakkına sahip çıkmamız gerekir. 7 günde 7 ayrı denetim gerçekleştiriyoruz. Biz elde ettiğimiz verileri ve bilgileri adım adım takip diyoruz. Bunları Sağlık Bakanımız ile paylaşıyoruz. Herkes üzerine düşenler yapıyor. Belediyelerimizin biraz daha sahaya basması gerekiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Vatandaşımıza yumuşak dille telkinlerde bulunmamız gerekiyor. Bunu beraber yeneceğiz. Durumumuz Avrupa’dan daha iyi” dedi.

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar etkisiz hale getirildi

“Bu teröristi 6 aydır takip ediyorduk”

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Kayseri’de 15 askerin şehit olması olayının faailinin yakalanarak Türkiye’ye getirilmesine ilişkin ise “Bu teröristi 6 aydır takip ediyorduk. Türkiye’ye getirebilmek için iyi bir çaba sarf ettik. Özellikle emniyetimize ve MİT başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Israr ettik. İyi bir çalışma ile getirdik. Getirilmesini bir sonuç olarak görmeyelim. Biz, canlı yakaladığımızda daha iyi sonuçları yakalamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi
Abone Ol Google News
Devlet bize komplo kurdu

Devlet bize komplo kurdu

Avrupa'da Müslümanlar hedef haline getiriliyor.
Korona pazara çıktı

Korona pazara çıktı

​Ne esnaf ne de vatandaş kuralları hatırladı...
Macronun tedaviye ihtiyacı var

Macron'un tedaviye ihtiyacı var

​Erdoğan'dan Macron'a sert tepki.
Karabağ'da şehit oldu

Karabağ'da şehit oldu

​Türkiye'de mühendislik fakültesinde okuyordu.
Üç bin yeni personel alınacak

Üç bin yeni personel alınacak

​Bakanlık, internet sitesinden duyurdu.
PTT kargomatta temassız teslim

PTT kargomatta temassız teslim

​Evde kargocu yolu gözleme dönemi sona erecek.
Suriye sınırına ticaret merkezi

Suriye sınırına ticaret merkezi

​"İki ülke arasındaki ticari sirkülasyon bölgemizde zenginlik olacak."
Fransız mallarına boykot dalgası

Fransız mallarına boykot dalgası

​Macron'un İslam'a açtığı savaşa Arap ülkelerinden tepki.
Babasının vasiyetini<br>yerine getirdi

Babasının vasiyetini
yerine getirdi

Müslüman dövüşçü Habib, aldığı galibiyetle kariyerini noktaladı.
Pandemi bahane

Pandemi bahane

AVM'ler mescitleri kapattı, vatandaş otoparkta namaz kıldı.
Galatasaray <br>10 kişi kazandı

Galatasaray
10 kişi kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 yendi.
Terim'den <br>olay açıklama

Terim'den
olay açıklama

​Galatasaray'da seçim ateşini yakan konuşma.
İtalya'da tablo korkutuyor

İtalya'da tablo korkutuyor

​Hükümet, tedbirlerin sıkılaştırılmasını değerlendiriyor.

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

Bakan Koca'nın İstanbul mesaisi

​112 komuta merkezini ziyaret etti, telsizden önemli mesajlar verdi.
Türkiye'nin son 24 saati

Türkiye'nin son 24 saati

​Ağır hasta sayısında artış devam ediyor.
Kan donduran cinayet

Kan donduran cinayet

Eski kocasını öldürdü, ikiye böldü, tandırda yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.