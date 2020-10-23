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Dünya ABDden Türkiyedeki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı
AVRUPA

ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına terör saldırısı uyarısı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Uyarı, ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yayımlandı
Uyarı, ABD Büyükelçiliği'nin internet sitesinden yayımlandı

ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul’da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD Türkiye Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "ABD Temsilciliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar aldı.

"Dikkatli olun" uyarısı

ABD vatandaşlarının, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edilir" denildi. Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir’deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

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