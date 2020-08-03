Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Korsan anlaşma ABDli şirket petrol için PKK ile anlaştı
ORTADOĞU AMERİKA

ABD, terör örgütü PKK’ya desteğini bu kez korsan bir petrol anlaşması üzerinden veriyor!

Korsan anlaşma: ABD’li şirket petrol için PKK ile anlaştı

ABD, terör örgütü PKK’ya desteğini bu kez korsan bir petrol anlaşması üzerinden veriyor. Amerikan Delta Crescent Energy, PKK’yla işgal ettiği gasp bölgelerdeki petrolü çıkarıp satmak için anlaştı. Korsan anlaşmayı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham duyurdu. Buna göre şirketin ilk etapta çıkaracağı günlük 20 bin varil petrol 2 mobil rafineride işlenecek. PKK elebaşları, “özerk yönetimi tanımayla eşdeğer” diyerek anlaşmadan siyasi anlam çıkardı.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ile Barzani’ye yakın Suriye Kürt Ulusal Konseyi’ni (ENKS) birleştiren ABD, şimdi terör örgütüne finans desteğini garantilemek için harekete geçti. ABD’li Delta Crescent Energy adlı firma, PKK’yı idari bir muhatap kabul edip Suriye’de petrol çıkarmak için terör örgütüyle anlaşma imzaladı. Skandal gelişmeyi Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham duyurdu. Graham, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığı Kongre toplantısında, Şahin Cilo ve Mazlum Kobani kod isimlerini kullanan Ferhad Abdi Şahin ile görüştüğünü ve Şahin’in kendisine ABD’li bir şirketle petrolün işletilmesi konusunda anlaşma imzaladıklarını bildirdiğini söyledi. Graham, “Bu, bölgedeki herkese yardım etmek için en iyi yol” dedi.

Lindsey Graham

***

Terörist Ferhad Abdi Şahin

PKK'nın petrol geliri yıllık 400 milyon dolar
DÜNYA
PKK'nın petrol geliri yıllık 400 milyon dolar

GÜNDE 20 BİN VARİL

Şam’daki Esed rejiminden habersiz imzalanan anlaşmanın detayları da gün yüzüne çıktı. Sözde özerk yönetim ile ABD’li Delta Crescent Energy arasında imzalanan anlaşmaya göre şirket, PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde ilk etapta günde 20 bin varil petrol çıkaracak. Bu ham petrol, şirket tarafından kurulacak 2 adet mobil rafineride işlenerek satılacak. Suriye’de faaliyet göstermesi için ABD Hazine Departmanı’na bağlı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) lisans alan firma önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak.

Petrol kokusunu aldılar: ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor
DÜNYA
Petrol kokusunu aldılar: ABD ordusu YPG/PKK'yla petrol için ortak devriye yapıyor

PARALAR TERÖR ÖRGÜTÜNE

Suriye’deki petrol/gaz bölgelerinin yüzde 90’ı PKK’nın işgali altındaki bölgelerde bulunuyor. 2011’deki iç savaştan önce bu bölgelerde günde 360 bin varil petrol üretiliyordu ancak bu sayı 2020 itibariyle 60 bin varile kadar düştü. PKK çıkardığı petrolü komisyoncular aracılığıyla rejim bölgelerine satıyordu. PKK’nın son yaptığı anlaşma sonrası petrolü artık ABD’li firma pazarlayacak, komisyoncular aradan çıktığı için terör örgütü daha çok para kazanacak.

‘SİYASİ OLARAK TANINDIK’

Şam’ın devre dışı bırakılıp PKK/YPG ile doğrudan yapılan anlaşma aynı zamanda siyasi bir boyut taşıyor. ABD, bu anlaşma ile PKK/YPG’yi siyasi muhatap haline getiriyor. Şarkul Evsat gazetesine konuşan PKK/YPG elebaşları da ABD’nin anlaşma ile kendilerini tanıdığını öne sürüyor. PKK elebaşları şu ifadeleri kullanıyor: “Anlaşmanın siyasi anlamı büyük. Bu, özerk yönetimi tanımayla eşdeğer anlamda. Anlaşma ayrıca ABD güçlerinin sürpriz bir şekilde Fırat’ın doğusundan çekilme ihtimalinden kaynaklanan endişemizi hafifletiyor.”

Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor
GÜNDEM
Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Şam’ın tepkisi gecikmedi:Hırsızlar!

  • ABD ile PKK arasındaki anlaşmaya Şam’dan tepki geldi. Konuya ilişkin Suriye resmi ajansı SANA’ya konuşan bir yetkili, anlaşmayı sert bir dille kınayarak, ‘batıl ve geçersiz saydıklarını, yasal hiçbir dayanağının olmadığını’ belirtti. Sözkonusu anlaşmanın ‘tam teşekküllü ve nitelikli hırsızlık’ olduğunu, ‘çalan ve satın alan hırsızlar arasında bir anlaşma olarak tanımlanabileceğini’ ifade eden Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ayrıca anlaşmayı “Suriye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı” olduğunu savundu. YPG için ‘kiralık milisler’ diyen Suriyeli yetkili, “Amerikan işgalinin elinde ucuz bir kukla olmayı kabul eden bu işbirlikçi milislerin rolü ve modelini temsil eden bu gibi sinsi ve aşağılık kişileri eylemlerinden dolayı uyarıyoruz. Bu kiralık milislerin Amerikan işgalinin eninde sonunda zevale ereceği idrakinde olması gerekiyor” diye konuştu.

Saddam'ın torunu Mesut Uday: "İran ve ABD Irak'tan defolup gidecek, dönüşümüz yarın da olabilir"
DÜNYA
Saddam'ın torunu Mesut Uday: "İran ve ABD Irak'tan defolup gidecek, dönüşümüz yarın da olabilir"
Abone Ol Google News
Şimdi önümüzde Kudüsü Şerif var

Şimdi önümüzde Kudüs'ü Şerif var

Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in vakfiyesi...
Trabzonspor hocasını açıkladı

Trabzonspor
hocasını açıkladı

​Bordo mavililerde belirsizlik son buldu.
Yağışlar geliyor

Yağışlar geliyor

Meteorolojiden yurdun dört bir yanı için uyarı.
Erdoğan Sevr'den intikam alıyor

Erdoğan Sevr'den intikam alıyor

​Fransız Le Monde gazetesinden Sevr yorumu.
Kaygı verici

Kaygı verici

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
İzmir'de tekne battı

İzmir'de tekne battı

​Dört kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı.

İran'dan Ayasofya açıklaması

İran'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız.
Bakan Pakdemirli'den zor soru

Bakan Pakdemirli'den zor soru

Sosyal medya hesabından ​paylaştı: Dün gece rahat uyudunuz mu?
Ermenistan'ı titreten tatbikat

Ermenistan'ı titreten tatbikat

​Türkiye ve Azerbaycan ordularının ortak manevrasından nefes kesen anlar.
Zeynep teyze artık trafikte

Zeynep teyze artık trafikte

​Azmetti başardı, 64 yaşında ehliyet sahibi oldu.
"Yok öyle bir şey" demedi

"Yok öyle bir şey" demedi

​Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması.
ABD Büyükelçisi büyülendi

ABD Büyükelçisi büyülendi

​Satterfield yanına ailesini de alıp Edirne'yi gezdi.
Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Sağlık Bakanı Koca uyarıyor

Birinci dalga sahillere indi.
24 takım olsun

24 takım olsun

​Türkiye Futbol Federasyonu, bayram sonrası olağanüstü toplanıyor.
Talimatı verdi

Talimatı verdi

​Uzmanları arayarak derhal rapor hazırlanmasını istedi.
Bir ili felç etti!

Bir ili felç etti!

​Yağmur, dolu, fırtına ve hortum...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.