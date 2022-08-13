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POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan provokatörler yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Azez'de tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H. yakalandı" dedi.

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Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu: Şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan provokatörler yakalandı
Bayrağımızı yakmaya çalışan provokatör.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Geçtiğimiz gün, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de, tahrik ve provokasyon amacıyla şanlı bayrağımızı yakma girişiminde bulunan A.E.H. ve ona yardım eden M.H.; Emniyet İstihbarat, Kilis Emniyet Müdürlüğümüz ve Azez Askeri Şurta'nın ortak operasyonu ile yakalandı" dedi.

Soylu, "Diğer şüphelilerle ilgili tespit ve yakalanma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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