SMO komutanı Seyf Ebubekir: Mukaddes Türk bayrağına el uzatanlar cezalandırılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Esad ve muhalif grupları barıştıracağız" açıklamasından sonra Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde olan Azez ve Cerablus bölgelerinde hareketlilik yaşandı.

Türk bayraklarını yakan bir grup gösterici, Türkiye’nin yapmış olduğu bölgedeki hizmetleri de hedef aldı. Osmanlı millet bahçesinin önündeki Ay yıldız tahrip edildi, SMO bayrakları açıldı. Kentte konvoylar yaparak Türkiye karşıtı slogan atan SMO taraftarları, Esad ile barışmayacaklarını ileri sürdü. Azez Emniyet Müdürlüğünü basan bir grup, TSK'ya ait zırhlıları taşladı. Suriye’de görevli olan tüm TSK personeli alarm durumuna geçti.

Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan açıklama.

SMO: HESAP SORULACAK

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak” ifadelerine yer verildi.

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SMO komutanının paylaşımına eklediği fotoğraf.

SMO KOMUTANI: TÜRK BAYRAĞI MUKADDESTİR

Suriye Milli Ordusu, 2. Kolordu Hamza Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir de Azez'deki provokatif eylemlere tepki gösterdi. Seyf Ebubekir, "Dışişleri Bakanı açıklamaları sonrası provokatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yapmıştır. Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır" dedi.

DÜNYA Cerablus ve Azez'de Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı: SMO'dan 'Hesap sorulacak' açıklaması