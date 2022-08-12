Cerablus ve Azez'de Türkiye karşıtı eylemler başlatıldı: SMO'dan 'Hesap sorulacak' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nda Suriye konusunda yıllar sonra politika değişikliğinin işaretlerini vererek, "Suriye içinde belirli ajandası olan teröristleri temizlemek için bu operasyonları yapıyoruz. Astana’nın amacı bu sorunu çözüme kavuşturmak. Bunun yolu da diplomasi masasından geçiyor. Muhalefetle Suriye rejimini bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde anlaşma olmaz. Artık 11 yılı geçti. Çok insan öldü, çok insan ülkesini terk etti. Bu insanlar ülkesine dönmeli. Bunun için kalıcı barış olması lazım. Ateşkes olmadan yeniden inşa konusunda kimse yardım etmek istemiyor. Bu konuda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun "Esad ve muhalif grupları barıştıracağız" açıklamasından sonra Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolünde olan Azez ve Cerablus bölgelerinde hareketlilik yaşandı.

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TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR

Türk bayraklarını yakan bir grup gösterici, Türkiye’nin yapmış olduğu bölgedeki hizmetleri de hedef aldı. Osmanlı millet bahçesinin önündeki Ay yıldız tahrip edildi, SMO bayrakları açıldı.

TÜRKİYE ALEYHİNDE SLOGANLAR

Kentte konvoylar yaparak Türkiye karşıtı slogan atan SMO taraftarları, Esad ile barışmayacaklarını ileri sürdü.

TSK ZIRHLISINI TAŞLADILAR

Azez Emniyet Müdürlüğünü basan bir grup, TSK'ya ait zırhlıları taşladı. Suriye’de görevli olan tüm TSK personeli alarm durumuna geçti.

SMO: HESAP SORULACAK

Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yapılan açıklamada,

“Türkiye Cumhuriyeti bayrağı, Suriye devriminin bayrağı gibi, gururun simgesi, zaferin unvanı, büyük bir halkın amblemidir ve yeri kahramanların başlarının ve şehitlerin bedenlerinin üzerindedir. Haddi aşanlardan hesap sorulacak” ifadelerine yer verildi.

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SMO KOMUTANI: TÜRK BAYRAĞI MUKADDESTİR

SMO'nun etkili komutanlarından Seyf Ebubekir de Azez'deki provokatif eylemlere tepki göstererek, "Dışişleri Bakanı açıklamaları sonrası provokatif eylemlere sebep olan kişiler Şanlı Türk bayrağını yakarak saygısızlık yapmıştır. Türk bayrağı mukaddestir. Ona el uzatan kişiler cezalandırılacaktır" dedi.

GÜNDEM Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir

DÜNYA Azez’de ‘Çok Eşlilik Derneği’ne onay çıktı

DÜNYA İçişleri Bakanlığı gazetecileri Çobanbey ve Azez’e götürdü: Dört operasyonla 6 milyon kişi yerleşti

OYNAT 00:24 Terör örgütü PKK/YPG’den Azez’e alçak saldırı: 3 sivil hayatını kaybetti Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Halep kentinde yer alan Azez ilçesine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. BiP'te paylaş

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