Gündem İçişleri Bakanı Soylu Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak

İçişleri Bakanı Soylu: Yıkılan evlerin yerine yenisi yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan deprem nedeniyle Van'da yıkılan ve ağır hasar gören evlerin yerine çelik konstrüksiyonlu yeni evlerin yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
İçişleri Bakanı Soylu, Başkale'de depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulundu.
İçişleri Bakanı Soylu, Başkale'de depremde hasar gören mahallelerde incelemede bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özpınar Mahallesi'nde hayatını kaybedenler için kurulan taziye çadırında ailelere taziyelerini iletti.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa dileyen Soylu, devletin tüm birimleriyle Başkale'de olduğunu, bütün hizmetleri buraya getirebilmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti.

Dün gece yarısına kadar köylerde incelemelerde bulunduğunu, sonra da hastanelerde yaralıları ziyaret ettiğini aktaran Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli bölgedeki gelişmeleri arz ettiğini anlattı.

İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Van'a geldikleri andan itibaren mahallelere çadır, sıcak yemek, soba, yatak ve battaniye sevk etmeye başladıklarını kaydeden Soylu, şunları belirtti:

  • "Özpınar'dan Gelenler'e, Güvendik'ten Kaşkol'a, Ömerdağı'na, Böğrüpek'e tüm köylerin hayvancılıkla uğraştığını, çok sayıda küçükbaş hayvanı olduğunu öğrendik. Sayın bakanımız talimat verdi. Nasıl biz kendi çadırlarımızı çıkardıysak orası da hayvanların barınma çadırlarını çıkardı. Gece dolmadan 250'nin üzerinde çadırı kurabildik. Bu akşam itibarıyla hem Özpınar'da hem de diğer köylerde binin üzerinde çadırı kurmuş olacağız. Bütün sivil toplum örgütlerimiz, AFAD, Kızılay burada. Ömerdağı'ndaydım, Orada hasar tespitinin yüzde 90'ını arkadaşlarımız bitirdi. Çevre Şehircilik Bakanlığımız da hemen genel müdürünü gönderdi. Hasar tespiti en geç yarın öğlene kadar burada bitirilmiş olur."

Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
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Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.

Soylu, Milli Eğitim Bakanıyla görüştüğünü ve bu bölgedeki okulların 15 gün tatil edildiğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir eksikleri kalmayıncaya kadar oradaki hizmet kervanını sürdüreceksiniz" şeklinde talimat verdiğini aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu: Başkale'de depremde hasar gören okullarda eğitime 15 gün ara verildi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Başkale'de depremde hasar gören okullarda eğitime 15 gün ara verildi

Bu talimatın gereğini yerine getirmek için burada olduklarını vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

  • "Bir taraftan çadırlar kuruyoruz. Bir de konteynerle ilgili ne yapabiliriz, ona bakıyoruz. Sevk edebileceğimiz yerlere konteyner sevk edeceğiz. Çadırları alacağız vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştireceğiz. Sonrasında ne olacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız tespitleri yapıyor. Nasıl Elazığ'ın köylerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın burası için de aynı talimatları var. Yıkılan, ağır hasar gören evlerin yerine 80-85 metrekare çelik konstrüksiyonlu evler, yanına da 30 metrekarelik ahırlar yapılacak. Buradakilerin sağlıklı güvenli şekilde hayatını devam ettirmesini sağlayacak yerleşimi hep birlikte oluşturacağız. Yapılan hizmetlerin devamı için sabırlı olacağız. Birbirimize destek olacağız."

Depremin hissedildiği mahallelerin İran sınırının sıfır noktasında bulunduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, vatandaşların koronavirüs konusunda da dikkatli olmalarını istedi.

"Sizden bir istirhamım var. Burası sınıra yakın olduğu için kaçak göçmenler çok geliyor. Problemimiz şu. İran sınırlarını kapattık. Orada Kum kenti etrafında koronavirüs salgını var. Onun için kaçak göçmenler konusunda çok tedbirli olmalıyız. Allah muhafaza kaçak göçmenlerden buraya sıçrarsa bu afetten daha zora sokar bizi" diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken hep birlikte buna dikkatli olmak. Tarım Bakanımızdan Allah razı olsun. Hemen Cumhurbaşkanımızla konuşarak buraya geldi. Çünkü burada tarım ve hayvancılık en önemli mesele. Orada herhangi bir endişeniz olmasın. Sayın bakanımıza da bana da Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Telef olan hayvanlar konusunda kafanızda bir soru işareti olmasın. Onun gereğini biz yerine getireceğiz. Bu konuda elimizden gelen desteği ortaya koyacağız. Ahırlar konusunda şimdilik hem Tarım Bakanlığının gönderdiği hem de bizim gönderdiğimiz çadırlarla bu meseleyi hep birlikte çözüme kavuşturmuş olacağız."

Bakan Soylu Deprem Kriz Merkezi'nde

Köylerdeki incelemelerinin ardından Başkale Kaymakamlığına geçen Soylu, burada kurulan Deprem Kriz Merkezi'nde Hasar Tespit ve Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Soylu, kurulacak çadır alanları, yemek dağıtım noktaları ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

İran merkezli deprem Van'ı vurdu
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Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.
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Açıklamada, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. ifadelerine yer verildi.
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Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
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İran merkezli deprem Van'ı vurdu
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Depremden etkilenen Van'da 9 kişi hayatını kaybetti.


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