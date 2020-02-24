Gündem İçişleri Bakanı Soylu Başkalede depremde hasar gören okullarda eğitime 15 gün ara verildi
EĞİTİM

İçişleri Bakanı Soylu: Başkale'de depremde hasar gören okullarda eğitime 15 gün ara verildi

İçişleri Bakanı Soylu: Başkale'de depremde hasar gören okullarda eğitime 15 gün ara verildi

İçişleri Bakanı Soylu, Başkale'nin kırsal mahallelerinde depremde hasar gören okullara ilişkin, "Eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır." dedi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki yetkililerle merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.

Gelenler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, burada yaptığı açıklamada, devletin bütün yetkililerinin; AFAD'ın, Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının bölgede olduğunu söyledi.

İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
İran merkezli depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Bütün mahallelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "Bir taraftan jandarmamız, askerlerimiz, AFAD'ımız çadırları kuruyor, bir taraftan da sobalar dağıtılıyor. Bütün bunlarla birlikte hayvanlar önemli burada. Hayvancılığın yapıldığı köyler. Onların her biri için bir çadır almak bizim için başlı başına önemli bir iş. Onların hepsi tespit edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ne kadar telef olan hayvan varsa hepsi giderilecek. Bugün Tarım ve Orman Bakanımız da gelecek. O da gerekli tespitler, alınacak tedbirler ve değerlendirmelerle ilgili burada bulunacak." diye konuştu.

Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
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Deprem sonrası Van'daki enkaz bölgesi drone ile görüntülendi
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yıkıma neden olması nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Depremin yıkımından geriye kalan enkaz yığınları kameraya yansıdı.


"Devletimiz şu karda kışta depremin ilk olduğu andan itibaren milletimizle beraber buradadır" diyen Soylu, hasarın büyük olduğunu ancak bunu onarabilecek kabiliyetlerinin bulunduğunu vurguladı.

İlk tespitlere göre 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700'ün üzerinde ağır hasarlı yapının bulunduğunu hatırlatan Bakan Soylu, 2 bine yakın hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

  • Eksikliklerin giderilmesi konusunda devletin gereğini yerine getireceğini vurgulayan Soylu, "Köy köy geziyor, vatandaşlarımızı dinliyoruz. Eksik varsa gidermeye çalışıyoruz. Bu bölgede 15 gün okullar tatil oldu. Milli Eğitim Bakanı'mızla da konuştuk. Çünkü buradan Van'a, Başkale'ye giden vatandaşlarımız doğal olarak çocuklarını da götürdü. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, depremde hasar gören mahallelerdeki incelemelerini sürdürüyor.

İran merkezli deprem Van'ı vurdu
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Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Hoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.
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Açıklamada, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır. ifadelerine yer verildi.
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Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde hissedilen depremde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü.
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İran merkezli deprem Van'ı vurdu
İran'da sabah meydana gelen depremin, Van ve çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. Depremden etkilenen Van'da 9 kişi hayatını kaybetti.



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